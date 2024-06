"Izvjesno je da će se to desiti, izvjesno je da će ti potpisi biti, ali je u pitanju skupštinska procedura"

Izvor: Medijski pul SDCG

Inicijative za razrješenje gradonačelnice Podgorice Olivere Injac i skraćenje mandata lokalnom parlamentu, koje su podnijeli odbornici SD-a, SDP-a i Liberalne partije, izvjesno će se naći na dnevnom redu Skupštine Glavnog grada najkasnije do 20 jula, tvrde iz Socijaldemokrata (SD).

"Izvjesno je da će se to desiti, izvjesno je da će ti potpisi biti, ali je u pitanju skupštinska procedura. Dakle, mi smo to juče predali, u neformalnoj komunikaciji sa kolegama neki još uvijek nijesu to dobili fizički kod sebe, tako da mislim da je to gotova priča", kazao je Miloš Mašković, odbornik SD-a u Skupštini Glavnog grada.

Mašković je uvjeren da će epilog današnjeg sastanka vladajuće većine u Glavnom gradu biti okretanje Pokreta za Podgoricu opoziciji, odnosno podrška njihovoj inicijativi, pišu Vijesti.