U tom slučaju bi došlo do prijevremenih lokalnih izbora.

Izvor: Printscreen/ Glavni grad Podgorica

Predstavnica Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić kazala je da je najpoštenije vratiti mandat građanima, ako ne dođe do dogovora za razrješenje krize vlasti u glavnom gradu.

“Pojavilo se raspoloženje Pokreta Evropa sad za dogovorom, nismo to isključili, dužni smo građanima da do zadnje faze porazgovaramo… Dogovor ne postoji, ukoliko do njega ne dođe, ako ne možemo riješiti krizu na pristojan način, najpoštenije je vratiti mandat građanima”, rekla je Ljiljanić u emisiji “Reflektor” na TV Vijesti.

Upitana da li neće podržati opozicionu inicijativu za skraćenje mandata parlamentu, kaže da to još nije rekla i da inicijativu treba da dobiju ovih dana.

Poručila je, ipak, da Pokret za Podgoricu neće glasati za smjenu gradonačelnice Olivere Injac, jer smatraju da ona ne treba da snosi svu odgovornost.

“Najpošteniji izlaz iz krize je vraćanje mandata građanima”, ponovila je Ljiljanić.

Ona je rekla da nisu zadovoljni osobama koje vode neka preduzeća.

“Smatramo da smo obećali građanima prave promjene, ne promjene ljudi, nego promjene načina – transparentnosti, sistema rada u Glavnom gradu, unapređivanja Glavnog grada…”, dodala je.

Traže, pojasnila je, da se smijene neki direktori lokalnih preduzeća, i “dovedu ljudi koji imaju bolje reference i koji smatramo da bi bolje vodili Glavni grad”.

Ljiljanić poručuje da nisu “otišli s opozicijom”, jer da bi, da su to željeli, prije tri mjeseca napravili prekompoziciju vlasti.

“Ostali smo u vlasti da bismo nešto promijenili i naši pregovori su išli u tom kontekstu, ali nismo uvaženi bili od kolega, nismo postojali do prije par dana za kolege iz PES-a”, dodaje.

Ljiljanić kaže da su iz Pokreta Evropa sad naveli da nisu za skraćenje mandata parlamentu, dok je Milena Vuković iz Građanskog pokreta URA rekla da se PES nije eksplicitno odredio o tom pitanju, makar dok je ona bila na sastanku.

"Kolege iz Nove srpske demokratije su vrlo eksplicitno rekle da nisu za skraćenje mandata ni u jednoj varijanti, dok se iz PES-a nisu tako jasno izjasnili da nisu", dodala je.

Andrija Babović iz NSD-a je rekao da nisu za skraćenje mandata.

"Djeluje mi da mi koji smo na vlasti bi trebalo da uskratimo sebi pravo vlasti, kako bismo zbog nekih drugih projekcija ponovo došli na vlast, to je apsurno. Zašto bismo dali nepovjerenje skupštini kad to nije potrebno", naveo je on.

Odbornik Socijaldemokratske partije (SDP) Budimir Mugoša je rekao da je kriza evidentna svakome ko je dobronamjeran.

"Svi imamo cilj, i opozicija i vlast, da ovaj grad funkcioniše", istakao je.

Mugoša je, na pitanje vjeruje li da imaju većinu za inicijative za smjenju Injac i skraćenje mandata parlamentu, rekao da komuniciraju "formalno, neformalno, svi se mi ovdje znamo, ali dovoljne su izjave gospođe Ljiljanić".

Kaže da je, nakon večerašnjih razgovora u emisiji, više ubijeđen da će imati većinu za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada.

Smatra da bi bilo iznenađenje da Pokret za Podgoricu ne podrži tu inicijativu. "Mislim da je to najkorektnije rješenje", dodaje.

Milena Vuković (URA) je rekla da danas "niti je šta rečeno, niti je neki dogovor napravljen, niti bilo kakvu svrhu u smislu pomirenja taj sastanak ima".

"Sve ovo dalje što se dešava je bukvalno mrcvarenje građana Podgorice," ocijenila je.

Vuković kaže da je "uzaludno da zavlačimo" građane i da će morati da idu na vanredne izbore u Podgorici.

"Nećemo glasati za razrješenje gradonačelnice, ne mislim da je radila posao loše. Što se tiče inicijative za skraćenje mandata, moraćemo odluke donijeti na partijskim organima. Nemamo definitivno zauzet stav, znam šta javnost želi da čuje, nemam problem čak ni sa opozicijom da glasam za tako nešto. Alternativa tome je da se ne održavaju sjednice, da ne možemo usvojiti budžet, da nema nijedne manifetacije... Za pošten sam pristup, možemo zajedno - možemo, ako ne možemo - da idemo na izbore, pa inicijativu podnijela opozicija ili vlast..."

Vuković ističe da su danas deset puta čuli da nema dogovora.

"Vidjeli smo fizičko nasilje na sastancima, verbalno nasilje... Mi smo žene, trpimo to, zašto? Ne vidim drugi način da izađemo iz ovoga", dodala je.

Ljiljanić je rekla da su izašli iz PES-a jer, između ostalog, nisu bili zadovoljni kadriranjem na državnom nivou.

"A to je bilo kadriranje DPS satelita i mi smo na neki način razočarani što se na državnom nivou nije prelilo ono za šta smo se zalagali. Raspustili su nas, pokazali veliko nepoštovanje prema nama, praktično ih Podgorica nije zanimala", smatra ona.

Kaže da su građani Budve na lokalnim izborima "najbolje pokazali koliko se cijeni PES". "Shvatili su ono što i Pokret za Podgoricu, mi smo prvi shvatili da su ta obećanja lažna", dodala je.

Babović je uvjeren da se situacija može riješiti, ali da je "upitna volja".

"Ne svrstavam se ni na jednu stranu, to je njihovo dvorište, imaju problem, imaju rješenja, neka pristupe na najbolji način", istakao je, te ponovio stav da vanredni izbori nisu rješenje.

Vuković je rekla da je njen utisak da je dogovor nemoguće postići i da je nepovjerenje preduboko.

"Ako kolege ne postignu ugovor, URA će biti prva za skraćenje mandata", poručila je.

Ipak, rekla je da navija za to da se "kolege dogovore".

Ljiljanić je rekla kako je jedini cilj Pokreta za Podgoricu da se ispune predizborna obećanja. "Ako nismo u mogućnosti da to ispunimo i ispravimo stvari koje smo obećali građanima, izbori su najpoštenija opcija".

Upitana kakvu ulogu u tome će imati predsjednik države, bivši zamjenik predsjednika PES-a Jakov Milatović, koji je napustio tu partiju, Ljiljanić kaže da imaju veliko povjerenje i da su uvijek bili uz Milatovića.

"Vjerujemo u njegov put, iznio je dva teška procesa u našem pokretu, svi smo stali iza čovjeka koji je donio promjene u Podgorici, koji je zbog tuđe neodgovornosti morao ostaviti ovaj grad, pa bi možda situacija bila drugačija, moramo reći, i morao preuzeti da nosi još jednu borbu, gdje je opet iznio veliku pobjedu i bivši režim poslao u prošlost", navela je.

Na pitanje da li to znači da je Milatović neformalni lider Pokreta za Podgoricu, rekla je da ne bi to tako navela. "Morala sam da se ogradim, da mi stojimo uz njega, vjerujemo i mislimo da trenutnu funkciju obavlja u interesu svih građana".

Ljiljanić je, upitana ima li Milatović ambiciju da bude lider partije ili koalicije koja će nastupiti na vanrednim izborima, rekla da je to pitanje za njega.

"Ali, što se tiče gospodina Milatovića i njegovog puta, kao i otvaranja vrata Crnoj Gori evropkom putu, mislim da je prvi u tome i da je pokazao odgovornost i ozbiljnost u ovim svim procesima."

Na pitanje gdje formalno vidi Milatovića, na čelu partije ili novog pokreta, kaže da bi voljela da on bude na čelu neke partije, ako ima takvu želju.

"Trenutno nisam vidjela da ima takve ambicije. Ali znam, ako bi nam u bilo kojem trenutku zatrebao u Podgorici, da bi bio spreman da siđe u patike i pomogne", ocijenila je.