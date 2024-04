Beranac Momčilo Jelić, nakon decenija na rukovodećim pozicijama u brojnim željezničkim preduzećima u Srbiji, pokušao je da, nakon pada DPS-a 2020. godine, posao pronađe u domovini.

Prije nego što je postao pomoćnik ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića prošle godine a onda kratko i aktuelnog ministra saobraćaja Filipa Radulovića, prijavljivao se na javne konkurse za brojna željeznička preduzeća i po pravilu bio odbijen jer su te pozicije, kako tvrdi, bile rezervisane za članove bivšeg Demokratskog fronta (DF), prenose TV Vijesti.

Zato odlazi u kabinet Andrije Mandića 2021. godine sa pitanjem da li posao dobijaju stručnjaci ili partijski kadrovi. Tom prilikom snimio je odgovor Mandića.

"Konkurisao za Željeznički prevoz", pita Mandić.

Jelić mu odgovara "Da".

"Za direktora, je l'? Željeznički prevoz je pripao Milanu Kneževću tako da ovdje ti ne mogu...", kaže Mandić.

"Ali kažu Mandić je tamo", odgovara Jelić.

"To nije moje i mislim da je Milan Knežević već tamo odredio nekoga.. Ovaj je stvarno naš, ovaj Šestović, on jeste naš, on je izabran, član našeg opstinskog odbora, sa 18 godina se učlanio u stranku, znam ga onako površno", rekao je Mandić, čuje se na snimku.

Slaven Šestović, koga pominje Mandić, tada je bio imenovan za direktora Željezničkog prevoza.

Jelić tvrdi da je, nakon što je odbijen za Željeznički prevoz, koji je u raspodjeli plijena pripao Mandiću, poslao prijavu za direktora Željezničke infrastrukture, ali je tamo posao dobila sestra od tetke Milana Kneževića, Marina Bošković.

"Ministar Mladen Bojanić, ja sam se obratio gospodinu ministru, on mi je rekao da on ne odlučuje o javnim preduzećima, već da su to političke opcije. On me je uputio tada, da ga je sinoć u 10 sati zvao Milan Knežević i urgirao za nekog njegovog kandidata i uputio me da odem kod Milana Kneževića", rekao je Jelić.

Milan Knežević u pisanom odgovoru za TV Vijesti demantuje da je imao ikakve veze sa imenovanjem svoje sestre.

"Radi se o potpunoj izmišljotini, jer je Marinu Bošković za izvršnog direktora predložilo Ministarstvo kapitalnih investicija, pošto je ona bila u dilemi da li da podnosi uopšte kandidaturu jer smo u rodbinskim vezama, što nikad nisam ni krio, već se ponosim tom činjenicom. Nakon izvanrednih rezultata koje je postigao menadžment na čelu sa Marinom Bošković, sa žaljenjem izjavljujem da mi je krivo što je lično nisam protežirao, već sam zbog činjenice što smo u rodbinskim odnosima, sve vrijeme bio po strani prilikom njenog izbora. A sad ću sve da učinim na njenoj dodatnoj promociji, jer svojim rezultatima, radom i ljudskim kvalitetima zaslužuje i mnogo odgovornije funkcije", rekao je Knežević.

Jelićeve optužbe negira i Marina Bošković.

"Da sam htjela da se protežira za mene, da insistiram da se za mene neko založi, izabrala bih recimo neku agenciju, EKIP, Agenciju za zaštitu depozita, Elektroprivredu, gdje bi mi zarada bila mnogo veća a odgovornost proporcionalno manja", rekla je TV Vijesti Bošković.

Jelić tvrdi, da je nakon savjetovanja sa tadašnjim ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem bez najave otišao u prostorije DNP-a i zahtjevao razgovor sa Kneževićem koji se, kako tvrdi, završio Kneževićevim prijetnjama i uvredama na njegov račun.

"On je izašao i pitao me ko sam ja. Ja sam rekao da tražim prijem kod njega. Znam ja tebe, ti si pričao sve najgore o mojoj sestri. Ja sam bio zbunjen tada jer sam saznao da mu je to sestra. Posle toga je pozvao obezbijeđenje, grubim načinom me istjerao iz službenih prostorija. Rekao mi je - šta ja tražim tu, izbacite ovog čovjeka, da za života više ne uđe tu, a još će mnogo toga da vidi", rekao je Jelić.

Knežević ovaj incident ne osporava, ali nudi drugačiju verziju.

"Jedino što mogu da se sjetim jeste da sam iz stranačkih kancelarija prije dvije- tri godine izbacio izvjesnog Momčila Jelića, koji je došao mašući mi članskom kartom SNS-a, i pozivajući se na porodicu Vučić, tražio od mene, iako to nije moja nadležnost, da ga predložim za izvršnog direktora Željezničke infrastrukture. Pošto vrlo eksplozivno i neugodno reagujem na prijetnje, uslovljavanja i lažna predstavljanja, Momčila Jelića sam odmah ispratio iz kancelarije i zabranio mu da više ikad dođe u DNP, za šta imam i nekoliko svjedoka", rekao je Knežević.

Jelić tvrdi da je nedavno nezakonito izbačen i iz ministarstva saobraćaja zbog pritisaka Milana Kneževića, jer je ukazivao na zloupotrebe njegove sestre. Ministar saobraćaja Filip Radulović to negira.

"Ministarstvo saobraćaja i pomorstva se ne bavi političkim pitanjima ili partijskim podjelama unutar željezničkih kompanija. Od početka mandata insistirao sam i insistiram da se profesionalci nalaze na čelu državnih institucija. Nije bilo pritisaka što se tiče smjene gospodina Jelića. Odluka da mu se prekine v.d. mandat donijela je Vlada na predlog ministra, koji je smatrao da postoje bolja kadrovska rješenja za tu poziciju", rekao je Radulović za TV Vijesti.

Mandić je ignorisao brojne pozive i poruke Televizije Vijesti da odgovori na optužbe Jelića a da govori o svom imenovanju odbio je i Slaven Šestović, čije prezime Mandić pominje u snimku.