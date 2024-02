Vijeće sudije Zorana Radovića pet i po sati je preslušavalo više od 80 telefonskih razgovora svjedoka saradnika Saše Sinđelića tri dana uoči i u danima nakon izbora, dobijene mjerama tajnog nadzora od Višeg suda u Šapcu

Izvor: MONDO/TV-printscreen

Skoro sedam godina od kada su prvi put ušli u veliku sudnicu podgoričkog Višeg suda, okrivljeni iz predmeta državni udar, danas su se opet suočili sa dokazima Specijalnog tužilaštva vezano za događaje uoči parlamentarnih izbora 2016. godine. Ovog puta bez prisustva tužilaca Milivoja Katnića i Saše Čađenovića.

Vijeće sudije Zorana Radovića pet i po sati je preslušavalo više od 80 telefonskih razgovora svjedoka saradnika Saše Sinđelića tri dana uoči i u danima nakon izbora, dobijene mjerama tajnog nadzora od Višeg suda u Šapcu, prenose Vijesti.

Sinđelić je na izborni dan vodio s jednom osobom i sljedeći razgovor:

"Javi našoj braći preko da se da maksimalna podrška Srbima u Crnoj Gori, danas su ti izbori, ako pobijedi ovaj kriminalac Milo oni će da uđu u NATO, a on je pripremio kupovinu glasova. Treba dati podršku, da svi izađu i glasaju za Demokratski front, da svi izađu na trg kako znaju i umiju, ovo je presudno pitanje. Neko baš veliki bi bio zahvalan da to sve bude kako treba, ne postoji sjutra za ovakve stvari", pišu Vijesti.

Nakon izbora, u razgovoru sa novinarkom iz Srbije, Sinđelić govori da je posljednji put Crnu Goru posjetio 2002. godine i da ga politika ne zanima.

"Bratislava Dikića ne znam. Da je on krenuo tamo da pravi nered ne bi otišao u civilu, to je smiješno. On je čovjek koji u ovom trenutku može da skupi 500 ljudi da ih ubaci tamo da razbiju cio crnogorski MUP za sat, sat i po vremena", kazao je tada Sinđelić.

U sudnici se sa zvučnika čulo pitanje i da li je dio grupe koja je planirala terorizam na dan izbora u Crnoj Gori.

"Pričaju da sam platio revoluciju, a ja nisam platio ni struju, imam račun od 30 hiljada za struju".

Sud je preslušao više od 20 razgovora Mirka Velimirovića, dobijenih mjerama tajnog nadzora, a pregledani su i snimci predizbornih mitinga nekadašnjeg DF-a u Podgorici i Nikšiću na kojima su govorili Mandić i Knežević.

Apelacioni sud je u februaru 2021. ukinuo osuđujuću presudu sutkinje Suzane Mugoše i naložio suđenje pred novim vijećem, a ona je u novembru prošle godine ustvrdila da je ta presuda kupljena.

Suđenje će biti nastavljeno i narednih dana, izvođenjem dokaza. Andrija Mandić i Milan Knežević u junu prošle godine su udaljeni sa suđenja do kraja dokaznog postupka zbog nepoštovanja discipline u sudnici, prenose Vijesti.