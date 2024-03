Pridruženje Crne Gore Evropskoj uniji moguće je u naredne četiri godine, ali će to zavisiti od posvećenosti države ispunjavanju privremenih mjerila, kazala je ambasadorka Italije Andreina Marsela.

Izvor: Profimedia

,,Postoji velika šansa za proširenje EU, jer postoji snažno uvjerenje da bi to značajno uticalo na stabilnost Zapadnog Balkana, ali i Evrope u cjelini", kazala je ambasadorka Italije Andreina Marsela. Upitana koliko je realno da Crna Gora u naredne četiri godine postane punopravna članica Unije, ambasadorka odgovara:

” Apsolutno je realno to što pominjete, ali to zavisi od toga koliko ćete brzo vi uraditi domaći zadatak, ali to su datumi koji su apsolutno realni “, kazala je Marsela.

Česta smjena vlasti nije toliki problem, smatra Marsela, ali pod uslovom da se u tom periodu kontinuirano radi na jačanju institucija, piše Gradski portal.

„Nije toliko važna nestabilnost Vlade, ono što je važno jeste da postoje stabilne i snažne institucije i javna uprava koja je napravljena od profesionalaca. To su elementi koji mogu i državu sa političkom nestabilnošću učine stabilnom i funkcionalnom “, navela je Marsela.

Italija je spremna da podijeli svoje iskustvo i znanje iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije sa prijateljskim zemljama kao što je Crna Gora, poručila je ambasadorka.

„Ideja koju bismo željeli da realizujemo jeste da imamo učešće crnogorskih tužilaca u Italiji, da bi oni pratili i vidjeli kako mogu da uče od naših tužilaca, u smislu kako zajedno da rade istrage sa našim tužiocima. Ista stvar može da se dešava i ovdje, možemo da organizujemo neku vrstu konkretnih obuka za sudije i tužioce iz Crne Gore u Italiji ili da kolege iz Italije dođu u Crnu Goru “, dodala je Marsela, prenosi Gradski portal.

Crna Gora ne smije da izgubi fokus, već je potrebno da nastavi evroatlantskim putem kojim je krenula, zaključila je ambasadorka Marsela.