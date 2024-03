Živković je u toku zasjedanja rekao da postoji snimak i da se to desilo na sjednici kada je biran ombudsman i da je to Knežević dobacio sa mjesta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) i poslanik te stranke Danijel Živković pri kraju današnje sjednice Skupštine Crne Gore pustio je snimak na kojem bivši predsjednik DPS-a Milo Đukanović pominje "zloslutne pozive sa skupa ispred Vlade da se ide na Tuzi i da se ide u kasarne da se traži oružje".

Na istom snimku čuje se kako lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević dobacuje "ja sam tražio".

Živković je u toku zasjedanja rekao da postoji snimak i da se to desilo na sjednici kada je biran ombudsman i da je to Knežević dobacio sa mjesta.

Knežević je rekao da je tada Đukanović govorio o protestima ispred Skupštine 1998.

"I ja sam rekao da mi je bila čast što sam protestovao ispred Vlade. Tuzi se nijesu pominjale", istakao je Knežević na današnjoj sjednici.

Knežević je, nakon što je Živković pustio snimak, kazao da su tražili oružje od vojske u kasarni Morača nakon što je policija "zajedno sa kriminalcima" krenula da ih juri, bez namjere da se ide na Tuzi, koje, kako kaže, niko nije pominjao.

On je zatim pozvao predstavnike opozicije da mu kažu gdje je na snimku pominjao da se ide na Tuzi.

Lider DNP-a je ranije na plenumu rekao da je Živković saopštio neistinu kada je rekao da je on izjavio da bi jurišao na Tuzi 1998. godine da je imao oružje.

"Ako to nađete (snimak), ja ću da napustim politički život. A vi mi kažite kad sam rekao i gdje sam to rekao, a nisam. Ako to ne nađete očekujem da se makar izvinite", rekao je Knežević.