Zbog optužbe da je pozivao na otpor kada se sa građanima Tuzi 2021. godine usprotivio mjerama protiv koronavirusa tadašnje Vlade, protiv Đeljošaja, koji je tada bio predsjednik Opštine Tuzi je pokrenut krivični postupak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Administrativni odbor nije danas podržao zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica, za davanje odobrenja za nastavak krivičnog gonjenja, odnosno, ukidanja imuniteta, potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, prenose Vijesti.

Odbor je odlučio da predloži Skupštini da donese odluku da ne daje odobrenje da se protiv Đeljošaja može pokrenuti krivični postupak po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva zbog krivičnog djela pozivanje na otpor.

Za skidanje imuniteta su glasali poslanici DPS-a, a protiv sedam poslanika vlasti (PES, Demokrate, NSD,DNP, SNP i AF).

Glavni pretres protiv Đeljošaja je pred Osnovnim sudom u Podgorici nekoliko puta odlagan.

Osnovno državno tužilaštvo je krajem januara najavilo da će uputiti urgenciju Skupštini Crne Gore za odobrenje da krivično goni Đeljošaja, s obzirom da im nije odgovoreno na ranije predate zahtjeve od 12.oktobra i 15.novembra 2023.godine. Iz Osnovnog suda u Podgorici su ranije saopštili da je branilac Đeljošaja u septembru prošle godine od suda zahtijevao da se krivični postupak protiv njegovog klijenta prekine, budući da on kao poslanik uživa imunitet i ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost, pišu Vijesti.

Državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Podgorica Ivana Petrušić Vukašević je na sjednici odbora kazala da se zahtjev koji je državno tužilaštvo uputilo Skupštini odnosi na optužni predlog koji je 31.marta 2021.godine podnijet protiv optuženog Nika Đeljošaja i još dvije osobe R.Č. i E.N. zbog krivičnog djela pozivanje na otpor.

“Nakon što je podnijet optužni predlog Osnovnom sudu, taj sud je prihvatio optužni predlog i zakazao glavni pretres za 7.maj 2021. Nakon zakazanog glavnog pretresa ušlo se u proces suđenja, održano je više glavnih pretresa, tako da se u ovoj situaciji ne radi o skidanju imuniteta zbog pokretanja, već zbog nastavka krivičnog postupka koji je već pokrenut i koji je u toku pred Osnovnim sudom u Podgorici”, kazala je Petrušić Vukašević, prenose Vijesti.

Ona je pojasnila da se radi o krivičnom djelu gdje se osumnjičenom stavlja na teret da je pozvao na otpor i neposlušnost prema zakonitoj odluci državnog organa i prema službenom licu u vršenju službene radnje, usljed čega je došlo do nesprovođenja zakonite odluke državnog organa - naredbe Ministarstva zdravlja.

“U konkretnom slučaju, osumnjičenom se stavlja na teret da je pozvao na nepoštovanje naredbe koja je određena od Ministarstva zdravlja i objavljena u Službenom listu, usljed čega je došlo do otvaranja ugostiteljskih objekata u Tuzima što je dovelo i do krivičnog gonjenja više destina ugostitelja iz Tuzi , a i do krivičnih psotupaka koji su rezultirali pravosnažnim presudama. Od procesuiranih 18 ugostitelja, 15 je pravosnažno osuđeno”, kazala je tužiteljka.

Državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica Marko Mugoša je kazao da ostaju pri predlogu da se dobije odobrenje i da se ukine imunitet Đeljošaju kako bi se nastavilo krivično gonjenje pred Osnovnim sudom u Podgorici.

Đeljošaj je kazao da su u ovom slučaju mjere protiv suzbijanja koronavirsusa bile diskriminatorske, što se utvrdilo jer se nakon 48 sati nakon protesta u Tuzima mjere promijenjene i nisu više bile diskriminatorske.

On je kazao da je optužnica politički obračun sa njim.

“I tada sam pozivao da nije korektno da to rade, jer je to bio poces kojim smo bili svi obuhvaćeni u Crnoj Gori. Bila su takva vremena, gdje smo zbog kroronavirusa bili jedinstveni...Slični protesti poput tog u Tuzima su bili, kao i blokada saobraćajnica, a niko nije procesuiran.Bilo je jasno zašto je ovo pokrenuto”, rekao je Đeljošaj.