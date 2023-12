Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da je rekonstrukcija Vlade izvjesna i da je uvjeren da će u plenarnoj sali doći do dogovora oko budžeta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Istakao je da njegov put u Beograd, tokom izbornog dana u Srbiji, "jedan cent" nije koštao Parlament, već da ga je sam finansirao.

Mandić je ocijenio da je aktuelni saziv parlamenta već uradio više nego mnogi prije.

"Mi smo u ovom kratkom vremenu, zahvaljujući odgovornosti parlamentarne većine, imali glasanje za guvernerku, sudije Ustavnog suda... Pronalazimo zajednički jezik kako bismo došli do većina koje propisuje naš ustav. Radimo predano, pokazujemo novo lice skupštine, a parlament je zadržao oštrinu, ima oštre riječi i polemike... Veoma sam zadovoljan za urađenim i ne samo da sam zadovoljan ja, već i građani", kazao je predsjednik Skupštine u gostovanju na TVCG i ukazao na pozitivne reakcije "evropskih prijatelja i partnera".

Na pitanje o eventualnom razlazu sa Demokratskom narodnom partijom (DNP) Milana Kneževića, Mandić je odgovorio:

"Mi da smo željeli da budemo jedna partija, bili bismo svi u Novoj ili DNP-u. Mi smo različite partije... Imali smo jednu veliku borbu koja služi na čast Demokratskom frontu, a od 30. avgusta prosto primjećujete razlike na ljudima, nema više stega. U Crnoj Gori se osjeća sloboda, vlasti treba da budu smjenjive", kazao je Mandić, kako prenosi Portal RTCG.

Komentarišući odnos sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem, predsjednik Skupštine je kazao da je u dobrim odnosima, prenose Vijesti.

"Da li svi treba da imamo isti rječnik i iste poglede na budućnost, naravno da ne treba tako, završeno je sa jednoumljem. Zahvaljujem svim političkim subjektima koji su mene podržali za predsjednika Skupštine, kao što će i naše ministre kad dođe do rekonstrukcije vlade... PES je izašao kao pobjednik parlamentarnih izbora, imao je najveći broj mandata, ali smo se dogovorili i podržali vladu. Mi ćemo uskoro da uđemo u tu vladu, to su politički dogovori i tako se radi u demokratskim državama", rekao je on.

Rekonstrukcija Vlade je veoma izvjesna i niko se neće igrati sa potpisom na sporazumu, istakao je Mandić.

"Želimo uticaj, ne samo da vodimo ministarstva, da utičemo na odluke na sjednicama vlade, da se i naš glas čuje... Načelno smo tu politiku definisali koalicionim sporazumom, ali mora da se radi predano i ljudi da se dogovaraju."

Predsjednik Skupštine smatra da će se u plenarnoj sali naći zajednički jezik oko budžeta.

"Možemo da napravimo dogovore, vlada je imala kratak period da sastavi budžet, što je jedna od najozbiljnijih stvari. Postoji manjkavosti, ali se ide ka realizaciji izbornih obećanja. Žao mi je što nema novca da se sve ostvari, ali je važno i definisati puteve do ciljeva - da postoji jasna mapa puta kako se dolazi do obećanog građanima. Poslanici će sigurno imati amandmane, premijer će imati razgovore sa šefovima poslaničkih klubova, a mora se voditi računa da se ne uđe u deficit. Mislim da ovaj projekat izgradnje auto-puta veoma dobar, te da za takve projekte Crna Gora treba da se zaduži", kazao je Mandić.

U odnosu na sugestije Reportera bez granica da poslanici odbace predlog novog modela finansiranja Radio i Televizije Crne Gore (RTCG) bez prethodnog konsultovanja javnog servisa, kazao je:

"Sagledaće to Vlada. Ne mislim da se za Javni servis izdvaja malo novca, mislim da ostaje na istom iznosu kao i ove godine. I javni servis treba da dijeli sudbinu svih u Crnoj Gori, ne treba da bude izdvojen kao nagrađeni u vremenu kada se ventili moraju malo podesiti, mislim da vam neće ništa nedostajati za funkcionisanje".

Otvoriće dijalog o izmjeni Zakona o o državljanstvu

Mandić je kazao i da će nam rezultati popisa omogućiti da, prvo, vidimo koliko nas je u Crnoj Gori.

"Pokazaće se da će u Crnoj Gori 2023. životi manje ljudi nego 2011. godine. Imamo problem i možemo pretpostaviti da će mnogi mladi napustiti Crnu Goru kada uđemo u Crnu Goru, to će biti još jedno veliko osipanje stanovništva... U razgovoru sa našim iseljenicima iz Turske shvatio sam da su oni iskazivali želju da dobiju pasoš Crne Gore, oni vole Crnu Goru, njihovi preci su rođeni na ovim prostorima, ali nije postojao taj osjećaj kod ljudi koji su vladali Crnom Gorom. Njemačka, na primjer, čuva svoje iseljenike, Mađarska takođe...", rekao je Mandić.

Najavio je i da će na Kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni Zakona o državljanstvu, pišu Vijesti.

Trebalo bi da se organizuje novo glasanje u roku do 30 dana, gdje će se izjašnjavati o sva tri prijavljena kandidata za vrhovnog državog tužioca (VDT).

"Nakon smjene vlasti, saopštili smo da je naše tužilaštvo, a i ukupno pravosuđe, teško kontaminirano od uticaja organizovanog kriminala. One trule jabuke kvarile su cijelu košaru i moramo da dođemo do drugačijeg modela razmišljanja - zalagali smo se da se na mjesto direktora policije izabere neko van policije. Takođe, u tužilaštvu je posebno važno da đođe neko izvan te oblasti, ali da taj neko ima reference da može da iznese tu dužnost, ali da ima integritet, da je nepotkupljiv i da niko ne može uda utiče na njegove odluke", rekao je Mandić.

Što se tiče Milorada Markovića, ocijenio je da se radi o dobrom kandidatu.

"Ima sjajnu biografiju, čovjek je koji ima integritet, časan je i vrijedan i Nova je zadovoljna što se pojavio takav čovjek."

Na pitanje o izboru za direktora Uprave policije, Mandić je rekao:

"Kada je prvi put biran, insistirali smo da umjesto Brđanina bude izabran neko van policije, on je to znao, međutim vlada Zdravka Krivokapića se opredijelila za njega."

"U Beogradu sa prijateljima"

Na pitanje da li je predsjedniku Skupšine Crne Gore bilo mjesto u izbornom štabu SNS-a u Beogradu na dan izbora, Mandić je odgovorio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić njegov prijatelj i da SNS i NSD funkcionišu kao sestrinske partije.

"Kao predsjednik stranke sam bio dužan da budem zajedno sa svojim prijateljima i mislim da je to dobro za svakoga u Crnoj Gori, na korist svakog građanima."

Istakao je da nije davao nikakve izjave u vezi sa izborima u Srbiji i ponovio da nema pravo glasa u toj državi, niti ličnu kartu, pasoš, prenose Vijesti.

"Najviše volim Crnu Goru, ali volim i Srbiju, i to ne krijem", naglasio je Mandić.

Predsjednik države Jakov Milatović ocijenio je prije nekoliko dana da Mandiću nije bilo mjesto ni u jednom partijskom štabu u Srbiji na dan izbora. Mandić je ocijenio da je Milatović mogao da se suzdrži komentara gdje je njemu mjesto.

"Vlada vodi unutrašnju i spoljnju politiku, a mi smo se kao parlamentarna većina odredili da gradimo dobre odnose sa susjedima. Gotovo 100 godina smo živjeli u zajedničkoj državi sa Srbijom, ta država nam nije stranac. I kada dođete u taj izborni štab SNS-a, tamo ćete da sretnete mnoge ljude iz Crne Gore - Boke, Nikšića..."

Mandić dodaje da i neki mediji "nastavljaju sa naopakom politikom".

"Crna Gora je u više navrata bila platforma za smjenivanje vlasti u Srbiji, to Crnoj Gori nije potrebno, treba da dozvolimo Srbiji da sama bira svoju budućnost", kazao je i dodao da su dobri odnosi sa Aleksandrom Vučićem važni.

Od saradnje sa Srbijom, ističe, Crna Gora ima brojne interese.

"Kao pionir u izgradnji tih odnosa, želim da nastavim dalje i mlade političare iz Nove ohrabrujem i podstičem da treba da nastave takvu politiku, koja je na korist svih građana Crne Gore."