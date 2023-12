Krapović je gostujući u emisiji “Budimo budni – Pitajte Vladu” TVCG kazao da izvršna vlast mora da osluškuje ono što su stavovi građana i u skladu sa tim da reaguje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar odbrane Dragan Krapović istakao je da vojni poligon za vježbe Vojske Crne Gore najvjerovatnije neće biti na Sinjajevini. Pitanje poligona, kako je kazao, vrlo je kompleksno i ne može se riješiti brzo, a odnedavno razmišljaju i o drugim lokacijama, ali nije želio da otkriva o kojima. Komentarišući prisustvo predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića u izbornoj noći u štabu SNS u Srbiji, Krapović ističe da to nije bilo primjereno.

“Politička opcija kojoj pripadam je u prethodnom periodu problematizovala Sinjajevinu. U pitanju je kompleksan problem, postoji jedan broj odluka i zaključaka koji su vodili do ovog momenta koji danas imamo. Mislim da je generalno cijela ta priča otišla predaleko, moraju se usklađivati stavovi vlade sa stavovima građana”, rekao je Krapović.

Prema njegovim riječima Vojsci treba vojni poligon, moraju se negdje trenirati naše jedinice koje idu u različite misije i operacije u svijetu i primjereno je da to bude u Crnoj Gori.

“Između ostalog, to je jedna obaveza u okviru članstva NATO saveza i u narednom periodu popričaću i sa svim građanskim inicijativama, sa stočarskim udruženjima, sa NVO, o konkretnom pitanju poligona na Sinjajevini, ali nisam neko ko će tu priču silom na sramotu vlasti gurati do kraja. Ne mogu da kažem 100 odsto, jer tek sam na početku mandata, ali generalno 99 odsto poligona na Sinjajevini neće biti”, naglasio je Karpović.

Kako je dodao, postoje druge lokacije u Crnoj Gori koje bi mogle da budu pogodne, ali u ovom trenutku ne želi da licitira koje to lokacije mogu da budu. Možda će se, kaže ministar, do rješenja doći i u procesu donošenja prostornog plana i kada se dođe do toga javnost će biti upoznata.

“Do tada, vjerujte, potrošićemo dosta novca, dosta truda, jer naši vojnici morati da idu u druge države, u Albaniju, u Sjevernu Makedoniju da vježbaju na vojnim poligonima, kako bi bili adekvatno spremni i obučeni za ono što su njihove obaveze u misijama u kojima učestvuju”, naglasio je Krapović.

Potrebno opremanje, da se ide u korak sa savremenim izazovima

Što se tiče lokacije na Radovču, gdje su vježbe ranije održavane, Krapović objašnjava da je na tom potezu izgrađen veliki broj vikendica, čak i bespravno, tako da je taj prostor devastiran i on jednostavno više nije opcija.

“Što se tiče modernizacije vojske, to je jedan od ključnih prioriteta ovog Ministarstva. Inače, među zaključcima više NATO samita, od Viljnusa ove godine, Madrida prošle godine, kaže se da u okviru ona dva procenta iz budžeta makar pola treba da ide na modernizaciju. Kod nas je izdajanje u naš sistem odbrane u nivou 25 odsto sredstava”, istakao je on.

Potrebno je, jaže Krapović, opremanje, da se ide u korak sa savremenim izazovima, bezbjednosnim koji dolaze sve brže i brže i sve su teži i teži za suočiti se.

“Tu imamo još jednu komponentu, regionalnu saradnju i saradnju u okviru NATO saveza, u okviru Evropske unije. Kroz te neke mehanizme, ali i sjutra kao članica trudićemo se da našu vojsku i ukupan sistem odbrane unaprijedimo, modernizujemo i da on ide u korak sa vremenom”, poručio je Krapović.

Ministar objašnjava da tih dva odsto ne idu NATO-u, već sve to ostaje u Crnoj Gori za vojne penzije, kapitalni i tekući budžet MOD-a, a sve je namijenjeno crnogorskoj vojsci i podizanju kapaciteta za misije.

U odnosu na zaključke samita NATO, sto odsto ispunjenosti standarda ima vrlo malo zemalja – SAD i možda još nekoliko, a nakon njih je grupa zemalja među kojima je i Crna Gora.

“Inteoperabilnost se odnosi na stanje obučenosti i stanje Vojske da se na terenu druge zemlje inkorporira sa snagama drugih zemalja i da sa njima izvršava funkciju. U tom dijelu Crna Gora je zasad na zadovoljavajućem nivou i potrudiću se da se to unaprijedi”, istakao je ministar.

Svako ima pravo na svoje mišljenje

Komentarišući prisustvo predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića u izbornoj noći u štabu SNS u Srbiji, Krapović ističe da to nije bilo primjereno.

“To jeste svojevrsna poruka građanima Crne Gore. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Mogu da shvatim iz njegove neke prizme stvari, da on ima određene partijske odnose sa Srpskom naprednom strankom, kao predsjednik Nove srpske demokratije, i sa Aleksandrom Vučićem, ali u svakom slučaju smatram da činjenica da je u ovom trenutku predsjednik Skupštine Crne Gore ga je trebala ograničiti u tom smislu i nije trebao da prisustvuje presu nakon izbora u štabu SNS u Beogradu. Činjenica je da se nalazi na mjestu predsjednika Skupštine Crne Gore i mislim da to jednostavno nije bilo primjereno”, istakao je Krapović, dodajući da ga ta vijest nije iznanadila.

Poručio je da njega lično, pogotovo kao poslanika, ministra, nećemo naći u bilo kojem izbornom štabu, bilo koje partije van Crne Gore.

“Isto tako mogu da kažem za sve one koji pripadaju Demokratskoj Crnoj Gori da je isti slučaj”, poručio je Krapović.