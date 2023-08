Dodali su da je za vrijeme "klerikalne vlade" koju su predvodili kadrovi PES-a, Crna Gora nazadovala

Izvor: DPS Crna Gora

Demokratska partija socijalista saopštila je danas da se oni ne služe manipulacijama, kao što to čini Pokret Evropa sad (PES) već njihove tvrdnje imaju uporište u podacima koji pokazuju koliko je Crna Gora ekonomski jačala od 2006. do 2019. godine i kako se "strmoglavila nakon promjene vlasti".

Kako su kazali iz DPS-a, vrijeme vladavine te partije je period ekonomskog napretka i najvećeg investicionog zamaha u istoriji Crne Gore, koji je "primijećen i pohvaljen u svakom relevantnom izvještaju međunarodnih institucija od 2006. do 2020. godine".

Dodali su da je za vrijeme "klerikalne vlade" koju su predvodili kadrovi PES-a, Crna Gora nazadovala.

"Vlast je uzimala basnoslovne kredite koji su išli na potrošnju, stvaranje preduslova za formiranje Pokreta Evropa sad, bez ikakvih ulaganja u razvoj države, vlade koje je naša stranka predvodila koristile su zajmove za investicije, infrastrukturne projekte, tako se snažila ekonomija, povećavala zaposlenost i Crna Gora ekonomski jačala. Nije Crna Gora imala najjaču ekonomiju u regionu, tako što se to samo desilo, tek tako, slučajno, već je postojala vizija kako razvijati državu i od siromašne i dotirane republike, radom, trudom i znanjem stvoriti ekonomski samostalnu državu, koja se u kontinuitetu razvijala", navodi se u saopštenju DPS-a.

Od obnove nezavisnosti do 2020. godine u Crnu Goru je, kako se navodi, uloženo oko deset milijardi eura stranih direktnih investicija, koje su pristigle iz preko 125 zemalja.

"Država je opredjeljivala stotine miliona eura godišnje iz kapitalnog budžeta za razvoj infrastrukture: milijardu eura uloženu samo u prvu dionicu auto-puta, milijardu eura uloženo u podmorski kabal prema Italiji, 800 miliona eura uloženih u Portonovi, 700 miliona eura investiranih u Porto Montenegro, 150-200 miliona uloženih u infrastrukturu zimskih ski centara na sjeveru Crne Gore", dodaje se u saopštenju.

Vlada u kojoj su za oblast ekonomije bili zaduženi lideri PES-a, kapitalni budžet je, kako navode iz DPS-a, svela na minimum: u 2019. godini, posljednjoj prije korona krize, u kojoj je prethodna vlast upravljala ekonomijom države.

"Realizacija kapitalnog budžeta bila je na nivou od 272,38 miliona eura, dok je 2021. godine, kada je Jakov Milatović bio ministar ekonomije, realizacija kapitalnog budžeta bila na nivou 155,52 miliona eura. Brojni investitori napustili su Crnu Goru i obustavili svoje aktivnosti u Crnoj Gori tokom 2021. godine, jer su bili izlozeni sumanutom, revanšističkom progonu tadašnje vlasti", navodi se u saopštenju.

Nema građanina koji, kako su kazali, ne vidi kako je sve u Crnoj Gori poskupjelo.

"Objašnjenja da je sve to posljedica inflacije na svjetskom nivou, su neodrživa. Svako ko otputuje iz Crne Gore vidi koliko su cijene u našoj državi veće nego u mnogim zapadnim zemljama, gdje žive građani većih platežnih moći. Prevashodno zbog lošeg upravljanja ekonomijom u posljednje tri godine, danas svakodnevno svjedočimo divljanju cijena i nezaustavljivoj inflaciji", saopšteno je iz DPS-a.

A gdje je, kako su navodi, Crna Gora bila prije tri godine vidimo i po podatku koji potvrđuje da je od 2006. do promjene vlasti ostvaren značajan napredak.

"Ne mislimo da je dovoljan, ali cifre govore da se intenzivno radilo na dostizanju evropskog standarda. Od 36% učešća u evropskom prosjeku 2006. godine, Crna Gora je dostigla 50% učešća 2019. godine. To nam kazuje da je u periodu od 14 godina ostvarivan rast od 1 procentnog poena godišnje. Godine 2020. Crna Gora je zabilježila značajan pad, učešće u evropskom prosjeku smanjeno je sa 50% na 45%, što predstavlja pad od 5 procentnih poena ili čak 10%. Godinu dana kasnije – 2021. godine, učešće je vraćeno na 48%, što je još uvijek bilo ispod učešća dostignutog 2019. godine, da bi se tek 2022. godine Crna Gora vratila na poziciju koju je imala 2019. godine i ostvarila učešće od 50% u evropskom prosjeku. Jasno je da u vrijeme vlasti klerikalne vlade, odnosno PES kadrova, nije ostvaren nikakav napredak, već nazadovanje", dodaje se u saopštenju DPS-a, prenose Vijesti.

Godine 2019, kako se navodi, kada je Crna Gora dostigla 50% evropskog prosjeka, zemlje regiona bile su značajno iza Crne Gore (Srbija je bila na 41%, Makedonija na 38%, BiH na 33%, a Albanija na 30% evropskog prosjeka).

"Razlika između Crne Gore i zemalja regiona bila je 9-20 procentnih poena. Međutim, za razliku od Crne Gore koja je nakon promjene vlasti zabilježila najprije pad, a potom se na nivo iz 2019. godine vratila tek 2022. godine, ostale zemlje regiona nijesu zabilježile pad, već nasuprot – rast ovog pokazatelja. Tako se razlika između Crne Gore i zemalja regiona sada smanjila na 6-16 procentnih poena. To znači da su sve zemlje regiona, osim Crne Gore, tokom posljednje tri godine napredovale i smanjile svoj zaostatak", navode iz Demokratske partije socijalista.

Kako Vijesti pišu, nije prvi put, dodaje se u saopštenju DPS-a, da PES manipuliše visinom državnog duga, pa da ih, kako su kazali, podsjetimo da dug krajem decembra 2020. jeste porastao na rekordnih 105% BDP-a.

"To se desilo nakon što je Krivokapićeva 42. vlada, odmah nakon formiranja, za svega nekoliko dana, zadužila građane 750 miliona eura. I naravno sve to potrošila. Ako sa terena ekonomije pređemo na pravosuđe, tek tu se nižu afere i procesi čiji su akteri kadrovi PES-a. Od postupaka pred SDT, nelegalnog državljanstva, nezakonitog upravljanja Ministarstvom odbrane, sumnjivim odnosima sa Do Kvonom i njegovim kriminalnim kripto valutnim prevarama", saopšteno je.

Kad manipulaciju koristite kao jedini argument, navode iz DPS-a, ona će vam se kad tad obiti o glavu, jer potcjenjujete inteligenciju građana Crne Gore, piše portal Vijesti.

"Jedan je to već radio i još uvijek radi, i tako je sebe zauvijek stavio na marginu političke scene Crna Gore, obilježen pečatom izdajnika interesa sopstvene države", navodi se u saopštenju Demokratske partije socijalista Crne Gore.