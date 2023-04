Nakon današnje sjednice Glavnog odbora DPS-a Milo Đukanović je odgovarao na novinarska pitanja, a jedna od aktuelnih tema bila je i njegova kuća u Nikšiću, čije je rušeno naloženo od strane nadležnih organa.

"Odluka o rušenju objekata u Kočanima je jedno oholo, divljačko, revanšističko ponašanje ljudi koji misle da im može biti, a ne može im sve biti, što prije shvate, biće bolje za njih. Vidjeli ste šta kaže advokat. Kuća je staro porodično imanje na kome su živjeli moj djed i otac, i to je zona koja do danas nije urbanizovana. Država to nije mogla da legalizuje jer nema regulacioni plan. Vlasnik tog objekta nije mogao da donese regulacioni plan" kazao je Đukanović.