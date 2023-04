Na današnjoj sjednici Glavnog odbora DPS-a potvrđena je ostavka doskorašnjeg predsjednika partije, ali i Danijel Živković za v.d. prvog čovjeka stranke.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Imali smo dugu, detaljnu i plodnu raspravu. Nije mali uspjeh osvojiti oko 155 hiljada glasova u neregularnin uslovima i uplivima faktora. Ali osnovna ocjena je da nismo zadovoljni rezultatom i da su naši planovi bili više postavljeni", započeo je Đukanović.

"Vjerujemo da smo predvodili Crnu Goru u vremenu kad je osvajala nove dionice na vrednosnoj orijentaciji crnogorskog društva... Ponosni smo na to. Vjerujemo da je naš sistem vrijednosti superioran i da crnogorsko društvo ima pravo na sezonsko lutanje, kao što se dešava nakon 30. avgusta. Crna Gora srlja putevima velikosrpakog nacionalizma. Ali, razumijemo da su u životu društva i čovjeka mogući ciklusi, neki bolji, neki lošiji. Moramo biti istrajni u dostizanju državno-političke relevantnosti", naglašava predsjednik.

"Povukli smo novi potez tako što sam ja odlučio da se povučem s dužnosti predsjednika nakon dvadesetpetogodišnjeg upravljanja partijom, na koje sam ponosan. Nije to moja uspješnost, nego uspješnost te politike koju sam personifikovao. Moju odluku da se povučem je prihvatio GO, koji je prihvatio i da se za predsjednika izabere Danijel Živković. DPS js iznjedrio novu generaciju ljudi, koji će biti okosnica neke buduće vlade. Jedan od najmarkatnijih ljudi te generacije je Živković,i ubjeđen sam da smo napravili dobar potez, koji će biti impuls rehabilitaciji povjerenja", dodaje on.

Ostaću u frontu borbe, ne možemo se pogađati hoće li biti EU ili srpski svet

"Liderstvo u partiji je bila posljedica drugih okolnosti. Ostaću u frontu borbe za vrijednosti koje treba da budu dio baštine savremene Crne Gore. Nema nikakve sumnje čemu pripada budućnost. Ne možemo se pogađati hoće li biti EU ili srpski svet. Sav svoj autoritet, znanje i iskustvo staviću u ostvarivanje naših ciljeva, s bilo koje pozicije", kazao je Đukanović.

"Ne vidimo u ovome nikakvu tragediju, i trudimo se da se ponašamo kao zrele političke partije. Loš izborni rezultat mene kao kandidata rezultira ovim potezom da bi partija bila oslobođena prigovora da ne respektuje poruke javnosti. Dok je postojao minimum šansi, bilo je logično da je iskoristimo s najboljim adutom. Dobili smo odgovor, suočićemo ss s njim, ne mislimo da je tragičan. Nisam koristio svoju poziciju da predložim nekoga ko je favorit, samo sam se založio da to bude neko iz ove generacije i saglasilismo se da to bude Živković. A sva šuškanja i šaptačke diverzije o tome kako unutra nije samo puklo - to je pusti san naših konkurenata koji su na vlasti. Ostaćemo jedinstveni."

O nereformisanom DPS-u govore oni koji su izgubili 20 izbora

"To je za zbirku vjerovali ili ne. DPS je u kontinuiranoj reformi. Nek pogledaju šta je radio DPS na planu reformi u posljednjih 20 godina, a šta ostali. O nereformisanom DPS-u govore oni koji su izgubili 20 izbora. O pravnom redu govore oni koji su za dvije i po godine počinili više krivičnih djela nego DPS za 20. Te bedastoće više ne treba slušati, nego komentarisati. Ovo ne radimo da bi bili partner Uri i SNP, nego zato što mislimo da to treba. Ovo nije borba za grčeviti povratak na vlast, nego očuvanje vrijednosnih temelja. Već sam vam rekao da svaku svoju odluku ozbiljno promislim. Sjetićete se da smo odgodili održavanje izbora u partiji da ne ugrožavamo pripremu za izbore. U međuvremeno smo dobili odgovor na predsjedničkim izborima. Procijenili smo da je pametnije napraviti promjenu što prije da bi DPS dobio lidera loji će voditi partiju na izborima. A rok za unutarstranačke izbore tri mjeseca od parlamentarnih izbora, dakle - 11. septembar", zaključio je predsjednik.