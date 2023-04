Iz štaba Demokratske partije socijalista obratio se njihov predsjednički kandidat Milo Đukanović i prihvatio rezultate izbora.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

"Čestitam Jakovu Milatoviću na pobjedi, i poštujem demokratski izbor Crne Gore. Želim mu da bude dobar predsjednik, jer ako on bude dobar predsjednik Crna Gora će ići pravim putem. Hvala svim biračima koji su doprinijeli mirnom izbornom danu, to je pokazatelj da Crna Gora ide ka zrelijoj demokratskoj sredini. Hvala i svim onim biračima koji su mi dali glas, to ovog puta nije bilo dovoljno za pobjedu, ali meni je svaki njihov glas značajan kao planina. Posebnu zahvalnost dugujem glasačima iz dijaspore, koji su i ovog puta pokazali potrebnu dozu odgovornosti prema našoj državi. Zadovoljan sam što sam ostvario prednost u onim sredinama gdje je najviše manjinskih naroda, to je još jedna potvrda mog jasnog stava da građanska i multietnička Crna Gora nema alternativu. Institucije sistema su i ovog puta zakazale, ali te propuste ne želim dalje da komentarišem", kazao je Đukanović.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Pogledajte 06:38 Obraćanje Mila Đukanovića: Priznao poraz! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

"Ovaj izborni proces je potvrdio neophodnost parlamentarnih izbora, i činjenicu da je Crnoj Gori neophodna stabilna Vlada. Ja ću biti predsjednik do 21. maja, i trudiću se kao i do sada da na najbolji način predstavljam našu zemlju. A kasnije, gdje god bio, i šta god radio, građanska, evropska i multietnička Crna Gora ostaje moja preokupacija, moja ljubav i ono čemu ću biti posvećen do kraja života", zaključio je Đukanović uz ovacije prisutnih.

Nakon izlaganja novinarka Vijesti je pokušala da postavi pitanje, ali se ono nije moglo čuti od zvižduka koji su bili upućeni toj medijskoj kući. Nakon par neuspjelih pokušaja prisutni su počeli sa horskim pjevanjem crnogorskih pjesama, uključujući i himnu naše zemlje.

"Ne čujem Vas. Siguran sam da će biti prilike za postavljanje pitanja, ne bih više iscrpljivao ni Vas ni sebe. Hvala na pažnji.", zaključio je Đukanović.