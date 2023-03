Gosti u večerašnjoj emisiji "Načisto" jesu Miodrag Lekić (bivši mandatar), Dragan Krapović (poslanik Demokrata), Filip Adžić (ministar unutrašnjih poslova) i Filip Ivanović (funkcioner Pokreta Evropa sad).

Pored mnogobrojnih politički aktuelnih tema kojima su se sagovornici bavili, u fokusu je bilo i današnje raspuštanje Skupštine, koje je Ukazom realizovao Milo Đukanović.

"Filip Adžić rekao je da se danas nijesu stekli uslovi da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ukazom raspusti parlament i krene u raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Miodrag Lekić kazao je da su prijevremeni izbori tema prvog reda, ali ocjenjuje predsjednik Crne Gore nije na osnovu Ustava mogao danas da raspusti Skupštinu Crne Gore", piše CdM.

Ovo je očajnički pokušaj gubitnika koji je svjesan da ne postoji ni tračak nade da može pobijediti na predsjedničkim izborima”, istakao je Adžić u emisiji “Načisto” na TV Vijesti.

Adžić je rekao da ne mogu uticati na brzinu djelovanja Ustavnog suda.

“Ukoliko se ispostavi da je Đukanović prekršio Ustav stiču se uslovi da i on bude razriješen s funkcije. Vjerujem da će mnogo prije voljom građana biti smijenjen nego odlukom Ustavnog suda”, kazao je Adžić.

“Odluku, Ukaz Đukanovića (o raspuštanju Skupštine) ne treba objavljivati u Službenom listu do mišljenja Ustavnog suda”, rekao je Adžić.

Funkcioner GP URA rekao je da “svi znamo da Đukanović nije predložio mandatara”.

“Da predsjednik raspušta Skupštinu ukazom predstavlja pravni manevar koji će svaki iole ozbiljan pravnik osporiti”, ocijenio je on.

"Funkcioner Pokreta Evropa sad, Filip Ivanović rekao je da Evropa sad mjesecima govori da su vanredni parlamentarni izbori jedini način za izlazak iz krize", prenosi CdM.

“Mi smo za izbore spremni”, rekao je Ivanović.

Poslanik Demokrata, Dragan Krapović je rekao da Đukanović za ovaj potez nema uporište ni legitimitet.

“S ustavno-pravnog aspekta Đukanović nije imao pravo na ovaj potez”, rekao je Krapović na TV Vijesti.

Lider Demosa, Miodrag Lekić je rekao da su prijevremeni izbori tema prvog reda.

On je kazao da u nadležnostima predsjednika države nigdje ne piše da raspušta parlament.

“U članu 92 piše da se Skupština raspušta ako ne izabere vladu u roku od 90 dana od kad predsjednik predloži mandatara, ali on nije predložio mandatara”, rekao je Lekić.

Kazao je da je Đukanovićeva odluka izbornog karaktera.

“Mislim da to radi u očaju i težnji da obezbijedti imunitet i sve stavlja u pogon. On nije mogao na osnovu Ustava i člana 92 da to uradi. Na osnovu Zakona o predsjedniku koji je on negirao a koji smo mi usvojili, on je to mogao da uradi”, rekao je Lekić.

Prema mišljenju Lekića, pobjednici od 30. avgusta 2020. godine takođe nose odgovornost za današnje stanje.

“Đukanović se vodi parolom – što gore to bolje. On nije predsjednik koji ima opšti interes. Ispostavilo se i da je Ustav sa više praznina, ali i da je cijela institucionalna fasada države lažna. Znamo da je kontrolisano i sudstvo”, kazao je lider Demosa.