Izvor: PKCG

Zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) i kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima Jakov Milatović kazao je da smatra da politiku dvojnog državljanstva treba relaksirati.

"Milatović je naglasio da ima jedino crnogorsko državljanstvo, da nije imao bilo koje drugo, niti ga je, kako kaže, tražio", prenose Vijesti.

"Ono što je moja politička pozicija i što smatram da bi trebala da bude pozicija Evrope sad a za šta postoji i velika podrška građana, mislim da politiku dvojnog državljanstva treba relaksirati. PES će u tom smislu imati saveznika možda i u BS-u i DF-u, albanskim partijama, možda i DPS-a. Moja pozicija je ta da svakome ko želi da ima državljanstvo bilo koje druge države, da to treba dozvoliti“, rekao je Milatović gostujući na Prvoj televiziji.

Kako je kazao, sva relevantna istraživanja pokazuju da samo kandidat PES-a "ima snage da pobijedi Mila Đukanovića" i da je zbog toga prihvatio tu odgovornost i skrenuo misli sa Podgorice.

"Ovo je jedna presudnija borba koja je važna za naredne demokratske procese u Crnoj Gori“, smatra on, dodajući da "može pobijediti Đukanovića u drugom krugu".

"Predvodio sam koaliciju prošle godine i dao doprinos pobjedi nad DPS-om. Na taj način je i PES politički etabliran, i na to sam ponosan. Iz te pobjede ću sigurno ući i u predsjedničku pobjedu. Pokazao sam i dozu političke kulture kada sam to veče pozvao i URU da bude dio nove gradske uprave uvažavajući sve što je radio Luka Rakčević. Napravili smo dobru koheziju, tu mislim i na gospođu Borovinić Bojović i na gospodina Šaranovića. Podgorica je u dobrim rukama, a ja kao predsjednik Crne Gore ću apsolutno dati doprinos daljem razvoju grada i kroz taj način“, kazao je on.

Ne može se desiti ni hipotetički da Andrija Mandić ili Aleksa Bečić uđu u drugi krug, tvrdi Milatović, a u drugom krugu će glasati za samo sebe.

"I Andrija Mandić je priznao da ima državljanstvo Srbije i pozivao je građane da uzmu srpsko državljanstvo. Politički je licemjerno da diskvalifikuju kandidata koji ima prebivalište", naglasio je on.

"DF nije isto što je DPS"

"Milatović je kazao i da ima dobar odnos sa nositeljkom liste Demokratskog fronta (DF) na lokalnim izborima u Podgorici Jelenom Borovinić Bojović, te da nije srećan zbog trzavica u prethodnom periodu između PES-a i DF-a", pišu Vijesti.

"Uvijek sam bio jedan od onih koji je htio da spusti tu loptu. One su kao i sve trzavice bile rezultat akcije i reakcije, nekada one sa naše strane, nekada sa strane DF-a. Ja bih volio da uđemo u mirnije vode u smislu zajedničkih programa i akcija koje nas očekuju. Kao nosilac izborne liste bio sam potpuno iskren prema građanima koji su me glasali", rekao je on.

Na pitanje je li DF isto što i DPS, Milatović tvrdi da za njega to nije tačno.

"Imajmo u vidu sve članove koji su u jednom teškom periodu izabrali jako težak put. Neke postupke DF-a, između ostalog ovaj u DIK-u, možemo dovoditi u znak korelacije, ali sve ostalo ne stoji. Volio bih i podržavam ovo što vidim i u predsjedničkoj kampanji Andrije Mandića, određene političke poruke. Takve riječi je trebalo da dođu mnogo ranije. Za DF bi to bilo mnogo bolje. Mnogi ljudi u DF-u su vjerovatno zbunjeni, nisu sigurni da je to dovoljno iskreno u ovom trenutku. Mislim i na ljude sa druge strane, ali nikada nije kasno, dobro je za buduće procese u Crnoj Gori. Predsjednički izbori nisu poslednji u Crnoj Gori", kazao je Milatović.