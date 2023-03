Kandidat Pokreta Evropa sad (PES) za predsjednika Crne Gore Jakov Milatović rekao je u intervju za portal RTCG da želi da bude predsjednik svih građana, ističući da uz svoje znanje i međunarodne kontakte može dostojanstveno da predstavlja Crnu Goru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bez obzira na njegov izborni rezultat, poručuje da je Podgorica u sigurnim rukama i da je pobjeda sa oktobarskih izbora završena stvar. Sa liderom Evrope sad Milojkom Spajićem, kaže da je u dobrim odnosima.

U susret predsjedničkim izborima 19.marta, Milatović navodi da za građane ima tri ključne poruke.

Prva je da će biti predsjednik koji će biti korektivni mehanizam vraćajući u javni etar teme koje su ključne za građane. Kaže i da uz svoje znanje i međunarodne kontakte može dostojanstveno da predstavlja Crnu Goru.

Cilj mu je, kako poručuje, i da nastavi da se bavi ekonomskom diplomatijom, što je kako ističe, uspješno radio i kao ministar.

“Pod broj tri, želim da budem predsjednik svih građana, što do sada nije bio slučaj. Do sada smo imali situaciju da su predsjednici uvijek dijelili naše građane. Smatram da imam dovoljno kredibiliteta, autoriteta, znanja i moralnih vrijednosti da u narednom periodu budem predsjednik ujedinitelj, a ne predsjednik razjedinitelj. To su tri ključne poruke koje želim da pošaljem građanima Crne Gore”, kazao je Milatović.

Ističe i da je nesporan kandidat za drugi krug predsjedničkih izbora, a u kontekstu svega što predstavlja i svih vizija, kao i prethodnog rada. Na pitanje kojeg bi kandidata “Evropa sad podržala”, ako ne bude u drugom krugu predsjedničkih izbora odgovara:

“U drugom krugu ću glasati za sebe i za sve građane koji žele da ideja o boljoj i pravednijoj Crnoj Gori nastavi da živi kroz mene i kroz Pokret Evropa sad, poručio je Milatović.

Smatra i da niko ko želi ljepšu bogatiju i uspješniju Crnu Goru ne može da glasa za kandidata DPS-a Mila Đukanovića.

“Đukanović je slika nepravedne Crne Gore, osiromašene Crne Gore, zarobljenih institucija, nedostojno predstavljene Crne Gore, tako da mislim da sam u tom dijelu jasan”, kazao je predsjednički kandidat Evrope sad.

Izbori u Podgorici su, kako kaže, bili u njegovom fokusu, ali nepravda učinjena Milojku Spajiću je, dodaje Milatović, promijenila okolonosti.

“Ovo je stvar odgovornosti PES i mene lično da uđem u ovu trku. Pobjeda u Podgorici je završena stvar. Ja sam siguran da pored mene PES ima i sjajne ljude koji mogu da vrše funkciju gradonačelnika Podgorice. Ja sam više puta pominjao Oliveru Injac, Filipa Ivanovića, Denisa Hota...To su sve ljudi koji su bili u prvih deset na našoj listi. I pored nas ne treba zaboraviti nosioce lista naših partnera Jelenu Borovinić Bojović, Danila Šaranovića, Luku Rakčevića. Imajući sva ova imena u vidu, ja mislim da je Podgorica u sigurnim rukama. Sa pozicije predsjednika ću dati najveći mogući doprinos da i nova gradska uprava dosljedno realizuje ono što smo u predizbornom programu obećali”, poručio je predsjednički kandidat Evrope sad.

Milatović smatra i da je velika nepravda ono što je DIK uradio Milojku Spajiću kada je odbio njegovu predsjedničku kandidaturu.

Ističe da je Spajić ispunjavao sve formalno pravne uslove da bude predsjednički kandidat.

“Neki politički akteri, prema kojima je ranije Đukanovićev režim vršio nepravdu, to veče su suštinski uradili nepravdu nad našim Pokretom, što nije dobro. Sa Spajićem sam u dobrim, u jako dobrom odnosima. Mi smo dva lidera ovog mladog Pokreta koji u ovom trenutku najviše nosi ideju o toj boljoj Crnoj Gori”, zaključio je Milatović i dodao da će ta ideja ostati u Pokretu ES.

Podsjetio je i da su se on i Spajić izvinili građanima nakon informacija da lider Evrope sad ima državljanstvo Srbije.

“Mislim da smo na taj način pokazali jednu dozu političke odgovornosti i unijeli jednu novu dozu političke kulture na političko nebo Crne Gore. Mislim da je ovo bila politička igra i pokušaj zaustavljanja pokreta Evropa sad u želji i nadi o boljoj pravednijoj i ljepšoj Crnoj Gori”, ocijenio je Milatović.

Milatović smatra da je Program “Evropa sad” jedna od najboljih stvari koja se u prethodnom periodu desila Crnoj Gori.

Kaže da je taj program povećao kupovnu moć građana i povećao ekonomsku aktivnost.

“Građani su tada prvi put osjetili da neko brine o njihovom dostojanstvenom životu. Mislim da je Program ES bio nešto najbolje što se dogodilo Crnoj Gori u prethodnom periodu. Nažalost, čini mi se da određeni politički akteri nijesu umjeli do kraja da realizuju ono što smo mi započeli”, kazao je Milatović.

Kaže i da budžet za 2023. godinu ima fokus na rashodnoj strani i da dodatno postavlja pitanje održivosti javnih finansija.

“Smatram da će i naredna vlada, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, morati da se pozabavi pitanjima koja se tiču ubrazanja ekonomske aktivnosti i održivosti javnih finansija”, zaključio je Milatović.