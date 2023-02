Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da će danas biti sjednica Glavnog odbora DPS na kojoj će potvrditi kandidata za predsjedničke izbore.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Neko vrijeme je potrošeno na pokušaj da se građanski blok okuipi oko jednog kandidata i bilo je potrebno uraditi istraživanje da bi znali jesmo li na dobrom tragu. Ali istraživanja su pokazala da u ovom trenutku to nije slučaj i da ti ljudi bez obzira na njihove respektabilne biografije ne bi uspjeli da mobilišu veći broj birača i promijenili smo strategiju i odlučili da nastupimo sa partijskim kandidatom", rekao je Vuković.

Upitan postoji li mogućnost da li postoji da na državnom nivou odmjeri snage sa Jakovom Milatovićem, rekao je da ne bi govorio o tome.

"Što se tiče nas, ostavio bih partijskim organima da kažu svoje. Pratili ste proces predlaganja, kao ozbiljna partija koja poštuje procedure, mi smo obavili konsultacije i naši odbori nepodijeljeni u podršci predsjedniku Đukanoviću", rekao je on.

Rekao je da nije loše da svaka politička opcija ima kandidata u ovoj izbornoj trci.

Na pitanje kako mu izgleda kampanja Andrije Mandića, kandidata DF-a, Vuković kaže da je Mandić staro poznato lice i neko ko djeluje neobično u izdanju u spotovima.

Mandić širi biračku bazu

"Neko ko se kaje zbog onoga što je njegova lična karta i to ne samo u političkom smislu, i pravi otklon od tih ideja", naveo je Vuković, dodajući da ovakvom kampanjom, Mandić pokušava da proširi biračku bazu.

"Koliko će to biti uspješno, nisam siguran, jer Mandić i njegov politički identitet je do te mjere formiran da bi to bilo isto kao kada bi Đukanović počeo da preispituje stavove u ulasku Crne Gore u NATO ili naše evroatlantsko savezništvo. Politički legitimno i simpatično, ali previše naivno", dodao je Vuković.

Vuković je ocijenio i da je Mandiću jasno da će najveći izazov za njega biti, ne kandidat DPS, koji je kako tvrdi Vuković, po anketama ubjedljivo najjači, već kandidat Evrope sad i Demokrate.

"Ideja je da se zahvati iz tog resursa političkog i biračkog a to je moguće jedino ako se ublaži retorika po kojoj je Mandić godinama i decenijama poznat javnosti", naveo je Vuković.

Kad je u pitanju deblokiranje Ustavnog suda, Vuković očekuje da će načelni dogovor o izboru sudija biti izabrani.

"Partije su pokazale političku zrelost, potrebnu ne samo da bi deblokirali rad tog važnog državnog organa nego i da bi našim evropskim prijateljima poslali poruku da smo spremni da se krećemo putem evropskih integrcija. izvjesno da će troje sudia biti izabrano. Vidjećemo šta će se desiti sa četvtrim sudijom. Podsjećam da zakon koji reguliše tu oblast pretpostavlja obavezu, da se prilikom izborom sudija vodi računa o manje brojinim narodima, tako da je naš stav da se o četvrtom sudiji trebalo da se dogovore albanske partije i Bošnjalka stranka, što će pomoći da se riješi situacija ju Podgorici", dodao je Vuković.

Komentarišući situaciju sa trajektom Lepetani - Kamenari, i sinoćnje sučeljavanje premijera Dritana Abazovića i Dejana Bana iz pomorskog saobraćaja, Vuković je rekao da ga je bilo sramota što je taj čovjek predsjednik Vlade.

"Tim ljudima nema mjesta u politici", ocijenio je Vuković.