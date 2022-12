Mandatar za sastav vlade Miodrag Lekić kazao je da će nova izvršna vlast nastojati da odblokira evropske integracije i da će poštovati sporazume i proklamovane ciljeve spoljne politike Crne Gore.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

On je rekao da današnje formalizovanje statusa mandatara doživljava kao veliku odgovornost.

„Želimo da zaustavimo razgrađivanje institucija i krenemo ka izgrađivanju institucija, zato se i ušlo u proces formiranja nove Vlade“, rekao je Lekić u Dnevniku na Televiziji Crne Gore.

On je kazao da je moguće da će Vlada biti formirana do 20. januara, navodeći da će ona biti crnogorska, jer je formirana u Crnoj Gori, na bazi izbornog rezultata.

Lekić je naglasio da je u vezi izbora ministara rano govoriti, prenosi Portal RTCG.

"To će biti predmet dogovora i razgovora", dodao je Lekić.

Kako je istakao, nakon dva eksperimenta u formiranju vlade, pri čemu ne isključuje da se radilo i bilo rezultata, sada se po prvi put poslije izbora formira vlada na bazi demokratskih pravila.

"Ona nalažu da se poštuje situacija u vezi odnosa snaga u parlamentu. Jeste prisutan taj kriterijum, ali ne i apsolutan", kazao je Lekić.

On smatra da, imajući u vidu dubinu krize, treba požuriti sa formiranjem Vlade i da je to moguće uraditi do 20. januara.

"Ne mogu da predvidim sve ishode ali ću se zalagati za poimanje politike kao težnju ka opštem interesu, ka stručnosti i javnoj pristojnosti", naveo je Lekić.

On je kazao da svi sporazumi i proklamovani ciljevi spoljne politike ostaju i da su ugovorne obaveze neupitne.

Prema riječima Lekića, proces integracija u EU je imperativ.

“Nije tajna da su integracije u EU već zaustavljanje, one su od ranije usporene, zaustavljene - mi želimo da ih odblokiramo", kazao je Lekić.

Komentarišući izjavu ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke koja je ponovila stav SAD-a da novu Vladu ne bi trebalo formirati na osnovu spornih izmjena Zakona o predsjedniku, Lekić je rekao da će Ustavni sud odlučiti da li je taj akt sporan.

"Uvažavamo stavove i sarađujemo sa SAD i međunarodnom zajednicom ali izvjesno nećemo nastupati stilom protektorata već ozbiljnim dijalogom, i siguran sam da ćemo u SAD imati ozbiljnog partnera", naveo je Lekić.