Miodgrag Lekić i zvanično je proglašen za mandatara nove Vlade, od strane skupštinske većine odnosno predsjednice Danijele Đurović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Skupština konstatuje da predsjednik Crne Gore nakon izglasavanja nepoverenja Vladi, niti nakon stupanja na snagu izmjena zakona o predsjedniku, nije predložio mandatara za sastav 44.Vlade. Konstatujem da je Miodrag Lekić mandatar za sastav 44.Vlade sa 41 podrškom poslanika", kazala je Đurović.

Budući vjerovatni premijer se zahvalio na povjerenju, te se obratio javnosti sledećim riječima:

"Ovo nije moja personalana bitka, već zajednička. U iskušenju smo kredibiliteta. Ovi potezi parlamentarne većine pokazuju da jesmo sposobni i da ćemo nastaviti da doprinesemo deblokadi institucije u zemlji. Taj put počinje danas. Od dobijanja statusa mandata do sastavljanja vlade postoji jedan period, taj period je predlaganja i sastavljanja Vlade i on neće ići lako. Pokušaću da nađem strpljenja da nađemo mjeru između legitimno stranačkih interesa i opšteg cilja koji bi trebao da je ispred tih interesa. Ukoliko ne bude toga, a pravćemo preciznu evidenciju svih odnosa prema tom procesu, teorijski gledano nije isključeno da ova vlada ne dobije poverenje, da neko ne bude zadovoljan, da odustanem ako bude projekcija trgovina koje su se dešavale i prevršile svaku mjeru. Predstoji nam ozbiljan rad i moramo pokušati da dođemo do konsenzusa. U tom smislu mislim da neću imati zabavne novogodišnje praznike ali ne žalim. Budem li predsjednik Vlade neću se štedjeti da ovo snage što imam i što mi je ostalo da uradimo ono što smo trebali prije dvije godine. Ako opozicija bude imala primjerdbi i korisnih sugestija - ja ih očekujem i biće dostojno tretirane."