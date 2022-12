Nakon što je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić smijenio direktora hercegnovskog Doma zdravlja Gorana Komara, tu poziciju preuzeće doskorašnji službenik Komunalne policije, Aleksa Đekić, prenosi portal RTCG.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Komar je kazao da mu je danas po kuriru dostavnjena koverta sa odlukom o razrješenju "i postavljenju gospodina Alekse Đekića, koji radi u Komunalnoj policije", kazao je Komar.

Najavio je da će angažovati advokata, i objasnio da je u obrazloženju pojašnjeno da su razlog za smjenu formalno pravne pogreške pravnika Doma zdravlja.

Ocijenio je da je riječ o degradiranju ljekarske profesije.

"Ja već nekoliko mjeseci od ministra Šćekića ne mogu dobiti saglasnost za zapošljavanje gorući neophodnih kadrova", kazao je Komar i naveo da Šćekić politički postavlja svoje kadrove.

U lokalnoj upravi u Herceg Novom iznenađeni su ovakvom odlukom, prenosi portal RTCG.

Kako je za RTHN kazao predsjednik Opštine, Stevan Katić, van pameti je smjenjivati direktora izabranog na konkursu za mandat od četiri godine, samo zbog političkih kalkulacija.

"Takva odluka neprihvatljiva je za sve konstituente vlasti u Herceg Novom, da se jedan uvaženi građanin koji je zaslužan za ovaj grad, razrješava na takav način i preko noći. Znamo da je predvodnik čitave priče ministar zdravlja, koji u ovom momentu, kada se dešavaju stvari na državnom nivou, kada parlamentarna većina ponovo pokuša da se okupi, pokušava da lovi u mutnom, smjenjuje direktore i postavlja svoje kadrove. To je apsolutno nedopustivo. Oglašavaćemo se u narednom periodu i tražiti da se to rješenje pod hitno poništi i Komar vrati na mjesto direktora", navodi on.

U lokalnoj upravi su zatečeni smjenom Komara bez obrazloženja, ističe Nikola Radman iz koalicije „Crno na bijelo“.

"Konstantno se događa da idemo sa jedne loše situacije na još goru. U ovom trenutku je nezahvalno reći nešto o tom novom direktoru, koliko je on adekvatan za tu poziciju", kazao je Radman.

Predsjednik Skupštine Ivan Otović nije želio da komentariše dosadašnji rad Komara, niti novog V.D. direktora Doma zdravlja, ali ističe da je upitan način na koji je sve urađeno.

"Ne znamo zašto je smjenjen bivši, a imenovan novi direktor, koji je sada u V.D. stanju, ali se ponovo pokazalo da se lokalna samouprava i mi, kao nosioci političkih funkcija u Herceg Novom ne obavještavamo niti konsultujemo oko ovako važnih tema", ističe on i dodaje da ovakvi ishitreni potezi utiču kako na građane i političare u lokalu, tako i na konstituisanje vlasti na državnom nivou.

Otović je apelovao da se ova odluka razmotri još jednom, jer na prvom mjestu mora biti javni, a ne uski politički interesi.

"Ovako ishitren potez Ministarstva zdravlja, bez objašnjenja lokalnoj upravi i bez adekvatne zamjene, nije dobar za Herceg Novi", smatra Marko Lučić iz grupe građana „Novi pobjeđuje“.

On je apelovao na republičke vlasti, da za pitanja na lokalnom nivou, konsultuju lokalnu upravu, piše portal RTCG.

"Mislim da je prošlo vrijeme diktature, kad se naređivalo. U ovoj situaciji, kada su za nekih 300 eura umanjene plate izabranim ljekarima, nosiocima naše zdravstvene zaštite, ovo nije nimalo dobar potez", kazao je on.

Odbornik Novske liste, Jovan Subotić navodi da ovakva odluka nikako ne odgovara građanima Herceg Novog.

"Za razliku od naših kolega, u Novskoj listi nismo iznenađeni ovakvim razvojem događaja, na šta smo ukazivali u prošlosti. Dešavale su se druge smjene i postavljenja, a to smo nazvali „podgorički modus operandi“, što je ponovo sada na djelu. Ljudi koji stoje iza svega ovoga pokazali su pravo lice početkom ove godine i nastavljaju, iznenađenja nema", ističe on.