Vlada planira da iskoristi Zakon o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini i spase jedinu bolnicu na teritoriji opštine Herceg Novi, prenose Vijesti

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Vlada planira da iskoristi odredbe Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini i da Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO) da na privremeno upravljanje privatnu zdravstvenu ustanovu Opštu bolnicu Meljine u stečaju, saznaju Vijesti od izvora u izvršnoj vlasti.

To je jedan od tri modela koji je za sada najoptimalnije rješenje kako bi bolnica mogla dalje nesmetano da radi, a ova tema treba da bude na dnevnom redu sjednice Vlade ove sedmice, što je najavio premijer Dritan Abazović u ponedjeljak.

Izvor Vijesti iz Vlade je objasnio da su za bolnicu bila tri rješenja u opticaju od kojih je prvo podrazumijevalo ukidanje privremene mjere raspolaganja imovinom koju je ranije uvelo Specijalno državno tužilaštvo, drugi model je kupovina iz stečaja i treći je uvođenje privremeno upravljanje u skladu sa Zakonom o privremeno i trajno oduzetoj imovini.

”Od ova tri rješenja za sada može da se primijeni model koji bi omogućio da FZO upravlja bolnicom. To pitanje bi se riješilo između Vlade, Uprave za katastar i imovinu i FZO. Uprava bi po tom modelu dala Fondu da upravlja bolnicom. Kupovina iz stečaja nije sada moguća zbog sudskih postupaka koji se vode, a ukidanje privremene mjere u Višem sudu bi došlo u ruke sudije Suzane Mugoše”, objasnio je izvor za Vijesti.

Sutkinja Mugoša bila je predsjednica vijeća koje je donijelo prvostepenu presudu u slučaju “državni udar”, a kojom su, između ostalih, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni na po pet godina zatvora.

Tu odluku, međutim, ukinuo je Apelacioni sud, jer su, kako je konstatovano, u postupku njenog donošenja i u samoj presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Predmet je vraćen na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem.

Kao sutkinja za istragu, Mugoša je nedavno dva puta donijela odluku o prihvatanju jemstvo da se pusti na slobodu uhapšeni službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović. Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči agenta tajne službe da je “poslovao” sa pripadnicima kavačkog klana, odnosno da je učestvovao u međunarodnom švercu narkotika i cigareta.

Suzana Mugoša je kandidat za vrhovnog državnog tužioca (VDT) Crne Gore.

Da li se zakon mogao ranije primijeniti?

Zakon o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini je mogao, kako objašnjava izvor Vijesti, da se primijeni i ranije i da se bolnica ne uvodi u stečaj, ali da ostaje nejasno zašto to nije urađeno.

Prema ovom zakonu upravljanje oduzetom imovinom nadležni organ (Uprava za katastar i imovinu) može povjeriti organizaciji ili instituciji koja je registrovana i ispunjava zakonom propisane uslove za upravljanje tom vrstom imovine. Prava i obaveze u pogledu upravljanja imovinom uređuju se ugovorom zaključenim u skladu sa zakonom. Organizacija ili institucija dužna je da upravlja povjerenom imovinom u skladu sa zakonom, a nadzor nad upravljanjem povjerenom imovinom vrši nadležni organ.

Sporna privatizacija, pa stečaj

Vlasnik “Meljine kompleks” sa 99 odsto udjela je firma “Atlas Cap” iz Podgorice, povezane za biznismenom Duškom Kneževićem. Ovoj firmi je račun u blokadi već tri godine zbog duga od 153 hiljade eura. Vlasnik “Atlas Capa” je of-šor firma sa Kipra čije je ime “Meljine Complex Limites”.

Kneževićev konzorcijum je bivšu vojnu bolnicu sa 50 hiljada kvadrata zemljišta i 19 objekata kupio 2008. za formalno 25 miliona eura, ali je iznos platio u obveznicama koje su ga koštale oko 10 do 12 miliona eura. Kupac se obavezao da će u budući turistički i bolnički kompleks uložiti 119 miliona eura, ali su uložena svega tri miliona uz obrazloženja da je Opština kasnila sa urbanističkim planovima. Savjet za privatizaciju je 2015. godine pokrenuo inicijativu za raskid ugovora, ali se to nije desilo.

U Privrednom sudu je u septembru 2019. godine, na zahtjev Elektroprivrede (EPCG) otvoren stečaj u bolnici Meljine zbog duga od 242,3 hiljade eura. U vezi sa bolnicom Meljine se vodi više postupaka - krivični, parnični, arbitražni i stečajni i oni otežavaju rješenje konačnog statusa.

Bolnica je od uvođenja stečaja pod rukovodstvom stečajnog upravnika Žarka Ostojića uspjela da se održi, čemu su doprinijele i uplate od strane FZO, ali i finansiranje iz tekuće budžetske rezerve do maja prošle godine u iznosima od oko 100.000 eura na mjesečnom nivou.

Mišljenje Agencije obustavilo pomoć

Jedina bolnica u hercegnovskoj opštini u veću dubiozu je zapala posljednjih nekoliko mjeseci, jer je Abazovićeva vlada poštovala mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije i nije mogla da daje novac da ne bi kršila Zakon o kontroli dodjele državne pomoći.

Iz Ministarstva zdravlja su krajem oktobra kazali da se Vladina radna grupa intenzivno bavi svim izazovima koje je loša privatizacija bolnice Meljine od strane prethodne vlasti dovela u gotovo bezizlazan položaj. Ova radna grupa je formirana krajem jula, kako prenose Vijesti.

”Država na sve načine pokušava da iznađe najbolje, a na zakonit način utemeljeno rješenje za izlazak iz te situacije i cilj je da se bolnica vrati u državno vlasništvo, ali da neće donositi poteze koji nemaju dugoročnost i konačnost rješavanja ove situacije”, kazali su u resoru kojim rukovodi ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Direktorka bolnice Olivera Elez je krajem oktobra kazala da privatna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Meljine u stečaju trenutno nema novca za osnovne potrebe, pa bi od početka novembra mjeseca mogla postepeno da gasi svoju djelatnost, a da se to ne bi desilo potrebno im je od Vlade do 115.000 eura mjesečno do rješenja konačnog statusa bolnice.

Ona je kazala da dugovi bolnice, od 19. maja prošle godine, kada su dobili posljednju pomoć od države pa do 30. juna ove iznose 1,54 miliona eura, a taj dug se odnosi na troškove bolnice.