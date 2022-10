"Dobra i zdrava kampanja koja se bazirala na ekonomskim pitanjima i onim stvarima koje interesuju građane dala je rezultate"

Građani su konačno prepoznali nove ljude, novu energiju i nove programe i žele promjene zbog čega su i dali povjerenje Pokretu Evropa sad, kazao je za RTV Nikšić, Jakov Milatović, jedan od lidera pokreta, prenose Vijesti.

"Dobra i zdrava kampanja koja se bazirala na ekonomskim pitanjima i onim stvarima koje interesuju građane dala je rezultate. Sada je to povjerenje velika odgovornost ali kao što smo uradili u 42. Vladi po pitanju ekonomskih reformi i opravdali povjerenje građana i sada ćemo to uraditi u kontekstu razvoja i Podgorice i opština u kojima ćemo participirati u vlasti", rekao je Milatović.

Smatra da je Pokret Evropa sad, ostavrio izvanredan rezultat u opštinama gdje su učestvovali, osim glavnog grada, pišu Vijesti.

"Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Bar, Tivat, Žabljak, Danilovgrad. Daje nam rezultat za pravo da budemo ponosni, ali i jedan vjetar u leđa za parlamentarne izbore. Mjesto gradonačelnika u Podgorici, Danilovgradu, Žabljaku, to su stvari koje nam pripadaju u kontekstu jer smo bili najjača lista u okviru anti DPS blokova koje će formirati nove lokalne uprave. U kontekstu pregovora koji sada dolaze, smatramo da je to jedini fer pristup koji može biti održiv i sveobuhvatan. Upravo da partije koje su bile najjače u okviru ovih blokova, da delegiraju gradonačelnike. U Podgorici je to Evropa sad, kao i u Danilovgradu. U Pljevljima, Budvi, Demokratski front, Kolašinu Demokrate, na Žabljaku Durmitorska inicijativa. To je normalno demokratsko pravilo i konačno treba da ga se držimo", poručio je Milatović.

Dodaje da je još rano govoriti o početku formalnih pregovora sa predstavnicima drugih partija oko formiranja vlasti, ali da bi trebalo da počnu uskoro, kako pišu Vijesti.

"Ubrzo ćemo poslati poziv za pregovore ostalim partijama. Čekamo proglašenje rezultata opštinskih izbornih komisija. Naglašavam, da ga treba brzo i završiti jer građani očekuju dozu odgovornosti, ozbiljnosti i sloge među pobjedničkim listama. Pokret Evropa sad će tako nastupiti", kazao je Milatović.

Neprihvatljivo je, dodao je, da na pregovore zovu predstavnike DPS, SDP i SD jer su oni kako smatra glavni krivci za trenutno stanje.

Izlaz iz političke krize na državnom nivou vidi u vanrednim parlamentarnim izborima.