Lider Demosa Miodrag Lekić kazao je, gostujući u emisiji Intervju na RTCG-u, da nije dobio nikakvu ponudu za mjesto mandatara za sastav nove vlade.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

“Nemam nikakvu ponudu, moguće u nekom neformalnom obliku da se to nekad pomene. Ako bih dobio ponudu, dao bih prednost svima ostalima i ne bih trčao i borio se. Vrlo ću se ozbiljno odnijeti prema tom predlogu, ali dokle on ne bude konstituisan, vrlo ću rado glasati za neko rješenje koje bude većinsko”, kazao je on gostujući na Radio Televiziji Crne Gore.

On smatra da je olako prihvatanje premijerskog mjesta u ovakvom stanju u društvu, čin neozbiljnosti i neodgovornosti.

Odgovarajući na pitanje koliko ćemo čekati izbor skupštinskog rukovodstva i vlade, i koliko će još biti sastanaka, on je kazao da bi taj proces trebalo da se zaokruži i definiše 15. septembra.

“Napravljen je pomak dalje, da li se prešlo u jednu kvalitativnu fazu kada možemo govoriti o konkretnim rezultatima u smislu do kraja osmišljavanja – objektivno nijesmo”, kazao je Lekić, prenosi CDM.