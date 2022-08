Pristupni proces koji vodi članstvu u Evropskoj uniji (EU) nije samo tehničko pitanje, pa ga ne može u cjelosti voditi tehnička vlada, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.

On je, za Novu M, ocijenio da je teško očekivati da će aktuelni saziv Skupštine, zbog svega što se dogodilo u proteklih godinu, postići dogovor koji bi doveo do stvaranja neke nove, stabilne većine i efikasnog kabineta, koji bi onda mogao iznijeti mandat do kraja.