Nije jednostavno adresirati odgovornost na bilo koga zbog tragedije na Cetinju, kazao je premijer Dritan Abazović gostujući na Televiziji Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Na pitanje da li postoji objektivna odgovornost u kojoj bi neko morao da podnese ostavku, Abazović je rekao da tragedija na Cetinju nije bila “nesrećan slučaj” i u njemu nije bilo kriminalne pozadine.

Govoreći o tragediji na Cetinju u kojoj je stradalo 11 osoba a šest povrijeđeno, Abazović je rekao da je dobio informacije o dešavanjima jako brzo.

“Prvo smo mislili da se radi možda o nečemu što je politički motivisano, kasnije su došle druge informacije”, rekao je on i apelovao da se ovakva tema ne politizuje i da je “ovakve teme emoralno koristiti za sticanje političkih poena”.

Osudio je i ne koji nijesu poštovali dane žalosti koje je proglasila Vlada.

Komentarišući navode u javnosti da policija nije pravovremeno reagovala, premijer je kazao da “sve što je saopšteno u javnosti je tačno”.

“Naša Posebna jedinica se nalazi u Podgorici, ona je zadužena za talačke krize. Sve se radi u cilju da se zaštite ljudi. Ovo je nesvakidašnji slučaj. Radilo se o ubici koji je psihički nestabilan”, rekao je Abazović.

“Mnogo nekorektno da policiju koja pokušava da se reformiše, osuđujemo na sve i svašta”

Premijer je kazao da je prvi poziv policiji uslijedio u 15.30.

“Poslije tri minuta se pojavila patrola na licu mjesta, nakon toga su se pojavili i drugi policajci. Taj teren u kom je djelovao je strmovit, on je sišao stotinjak ili 70 metara od svoje kuće i onda kada se otvorila vatra od policije, on se vratio nazad”, pojsanio je on.

Želi, kaže, djelimično da stane u zaštitu pripadnika policije.

“U dvije godine smo prošli mnogo toga i na svu sreću nismo imali tragičnih slučajeva. Ovaj slučaj je specifičan i zaista tragičan. Ali je mnogo nekorektno da ovu policiju sada koja pokušava da se reformiše, koja je dobila novog direktora, sada osuđujemo na sve i svašta”, dodao je on.

On tvrdi “ljudi koji su sada najglasniji i inače politički eksponenti”, sada žele “jednu veliku tragediju da iskoriste za neke druuge stvari”.

“Sledeće sedmice je zakazana vanredna sjednica Vlade koja će biti zatvorena i na kojoj će biti gradonačelnik Cetinja i koja će biti posvećena samo tragediji na Cetinju, i tome kako možemo da pomognemo porodicama žrtava, ali i svim građanima”, istakao je Abazović.

“Ne branim nikoga, ali želim da budem realan. Zašto smo došli u ovo stanje da imamo građane da u jednom trenutku dožive ovakve psihološke lomove i spremni su za ovakve stvari, svi treba da se zapitamo, pitanje je za sve segmente društva. Ako mislimo da ćemo stalno da sijemo mržnju i podjele i da to neće “eksplodirati” na ovaj način onda pravimo veliku grešku”, istakao je.

Premijer je rekao da “ne vidi da su institucije sistema zatajile”.

“Čovjek je uzeo oružje, na brutalan način likvidirao svoje komšije, podstanare, prijatelje. Vrlo jedna specifična situacija. Ovo nije da je neko likvidiran u kriminalnom obračunu na nekom trgu. Ima drugačiju pozadinu i zato nije jednostavno adresirati odgovornost na bilo koga. Imali smo i 4. i 5. septembar na Cetinju i prošli smo ga bez ijedne žrtve. Ako dođemo u situaciju da ljudi koji su profesionalni olako podnose ostavku, doći ćemo u situaciju da niko neće htjeti da rade ove poslove”, rekao je premijer.