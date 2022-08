Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da se na Cetinju u petak dogodila nezapamćena tragedija.

“Čudi da ljudi koji poznaju izvršioca, ja ga znam kao sugrađanina, da ničim nije ukazivao da je mogao da napravi manje krivično djelo, a ne ovo što je napravio. Ni sa jednim od stradalih nije bio u konfliktu, to su informacije koje imamo. Ovo će ostaviti vječnu ranu i na Cetinje i na Crnu Goru”, naveo je Adžić gostujući na TVCG.

Ministarstvo unutrašnjih poslova formiraće Komisiju koja ce detaljno ispitivati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na tragični događaj na Cetinju, u kome je Vuk Borilović ubio deset osoba, kazao je resorni ministar Filip Adžić.

On je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, kazao da je mnogo dezinformacija koje su se pojavile u javnosti.

Adžić je rekao da će svi koji su bili na licu mjesta moći će da posvjedoče o tome ko je kako postupao.

"Naši organi unutar Uprave policije i MUP-a ispitivaće postupanje pripadnikia policije", kazao je Adžić, prenosi portal RTCG.

On je dodao da se ima utisak da se u javnosti nepravedno izbjegava činjenica da je jedan policajac samo pukom srećom izbjegao smrt.

Govoreći o Nenadu Kaluđeroviću koji je u javnosti pominjan kao osoba koja je lišila života Borilovića, i koji dazvao na poziv Tužilaštva i nakon saslušanja je pušten, Adžić je kazao da u ovakvoj situaciji, kada je, kako se navodi spriječio krvavi pir ne bi trebalo da odgovara.

On je naveo da je svima jasno koliko je Kaluđerović hrabar, ali da njegovu hrabrost ne mora niko isticati preko društvenih mreža.

"Pozdravljam reagovanje Tužilaštva u odnosu na saslušanje Kaluđerovića. Bilo ko ko u situaciji kada osoba nasumično ubija odreaguje, mislim da ne bi trebalo da odgovara", kazao je Adžić.

On je kazao da etiketirati čovjeka i stavljati mu na teret ubistvo pa čak i u ovim okolnostima, nije opravdano.

"Jer mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica biti izjašnjenje samopg Kaluđerovića da je on to uradio", kazao je Adžić.