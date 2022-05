U ime Demokratske Crne Gore i svoje ime, svim građankama i građanima čestitam 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore, saopštio je predsjednik te partije, Aleksa Bečić.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“Ovo je jedan od dva najveća državna praznika i jedan od najvažnijih datuma u našoj novijoj istoriji. Sa ponosom ističem da šesnaestu godišnjicu nezavisnosti slavi sve više sugrađana različitih ideoloških, političkih, vjerskih i nacionalnih ubjeđenja, a tako i treba i mora da bude – zbog budućnosti i prosperiteta Crne Gore i unutrašnjih odnosa u njoj”, naveo je Bečić u čestitki.

Kako je kazao, rovovi prošlosti, iako se nerijetko otvaraju ili produbljavaju od strane neodgovornih pojedinaca i partija čiji je partikularni, uskostranački interes ispred državnog, moraju konačno biti zatvoreni, kako bi ovo najljepše parče zemlje u Evropi ostvarilo svoj puni potencijal i postalo najljepše mjesto za život. A svi preduslovi su tu. Crna Gora je kredibilna članica Sjevernoatlantskog saveza i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kandidat koji ne želi vječnu kandidaturu ili zamjenu već skoro punopravnočlanstvo.

“Zato budućnost Crne Gore kao multietničke i multikonfesionalne države i uvaženog NATO partnera, koji njeguje različitosti, mora biti u porodici najrazvijenijih evropskih država. I tačka”, ocjenjuje Bečić.

On je poručio da se, Crna Gora voli, samo ako se voli cijela, ako se voli svaki njen pedalj, od Herceg Novog do Gusinja, od Ulcinja do Pljevalja. Crna Gora se čuva ako jačate cnogorskog građanina i crngorske institucije. To su stubovi samostalnosti, opstanka i vječnosti Crne Gore.

“Zato sam ponosan na istorijske odluke kojima smo u prethodnim mjesecima obezbijedili dječije dodatke, besplatne udžbenike, naknade majkama, veće plate, penzije i staračake naknade. Ponosan sam i što smo našom istrajnošću i odlučnošću omogućili da se dese reforme u tužilaštvu i da ruka pravde krene u borbu za budućnost Crne Gore. Ponosan sam i što smo ustanovljenjem Dana Njegoševog rođenja kao državnog praznika vratili našeg velikana tamo đe mu je mjesto. I sve je to urađeno za kratko vrijeme”, dodao je Bečić u čestitki.

Takođe, dodaje, žuvajući tradiciju, njegujući naše različitosti kao najveće bogatsvo, izgrađujući nezavisne, profesionalne i kredibilne institucije, ekonomski i politički jačajući naše građane, na najbolji, najpostojaniji i najpatriotskiji način čuvamo hrabrog i postojanog građanina, čuvamo našu svetu crnogorsku zemlju, njenu slobodarsku i antifašističku istoriju. Jednom riječju – čuvamo njenu budućnost.

“I na ovom putu treba nam budnost svih naših građana, budnost i aktivizam, da najzad uspijemo u onome zbog čega svaka država postoji: da bude efikasan, kvalitetan servis svojih građana, čuvar uspomena na svijetlu istoriju i generator još svjetlije budućnosti. U uvjerenju da ćemo naredni Dan nezavisnosti naše otažbine dočekati u umnogome izmijenjenim društveno-političkim prilikama, svim građanima i građankama još jednom čestitam Dan nezavisnosti. Živjela Crna Gora”, zaključio je predsjednik Demokratske Crne Gore.