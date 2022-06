Bečić je dodao da bilo da su u vlasti ili u opiziciji, Demokrate su istinski privrežene evropskim i evroatlantskim vrijednostima "i to je ono što dokazuju naša djela, naši rezultati ali i ono što prepoznaju i naši uvaženi partneri".

Kao što dajemo veliku podršku Berlinskom procesu istovremeno i iskazujemo veliku rezervu ka maglovitim inicijativama kakva je po našem mišljenju inicijativa Otvorenog Balkana jer Crna Gora kao mala zemlja mora uvijek i u svakom trenutku, kratkoročno, srednjeročno i dugoročno da vodi računa o bezbjednosti svojih građana, o ekonomskoj konkurentnosti i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu.

To je rekao predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić koji je predvodio delegaciju Demokrata na kongresu Evropske narodne partije (ENP) u Roterdamu.

On se tamo sastao sa predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsoli, sa dojučerašnjim predsjednikom ENP Donaldom Tuskom, sa novoizabranim predsjednikom EPP-a Manfredom Veberom, sa predsjedavajućim parlamentarnog odbora za stabilitizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom, sa predsjednikom spoljno političkog odbora EP Dejvidom Mehalisterom, kao i sa dojučerašnjim potpredsjednikom, a od sada rukovodiocem finansijskog poslovanja ENP Paulom Ranželom.

Bečić je kazao da su togom razgovora prepoznali i osjetili poštovanje prema svemu onome što jeste partnerstvo sa Demokratskom Crnom Gorom.

"Činjenica koja nas je posebno obradovala jeste ta da smo od rukovodstva ENP dobili uvjerenje da se priprema finalna odluka o prijemu Demokrata u EPP. Ovo nisu samo za nas veoma ohrabrujuće vijesti već i za Crnu Goru jer će Demokrate biti snažan, pouzdan i kredibilan partner najveće političke grupacije u EP, partije koja daje sadašnju predsjednicu Evropske komisije i predsjednicu EP", rekao je Bečić.

Bečić je dodao da bilo da su u vlasti ili u opiziciji, Demokrate su istinski privrežene evropskim i evroatlantskim vrijednostima "i to je ono što dokazuju naša djela, naši rezultati ali i ono što prepoznaju i naši uvaženi partneri".

"Crna Gora i mi, u Demokratskoj Crnoj Gori i građani Crne Gore, nismo zainteresovani za zamjenu svemu onome što je članstvo u Evropskoj uniji, već za to da budemo prva naredna članica Evropske unije", rekao je Bečić, navodi se u saopštenju.

Poručio je da njihov imperativ ostaju spremnost da rade na koheziji crnogorskog društva, da mire Crnu Goru, da daju doprinos regionalnoj saradnji i podrška Berlinskom procesu neće izostati.

"Tim prije, želimo da istaknemo da, kao što dajemo veliku podršku Berlinskom procesu istovremeno i iskazujemo veliku rezervu ka maglovitim inicijativama kakva je po našem mišljenju inicijativa Otvorenog Balkana jer Crna Gora kao mala zemlja mora uvijek i u svakom trenutku, kratkoročno, srednjeročno i dugoročno da vodi računa o bezbjednosti svojih građana, o ekonomskoj konkurentnosti i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu", navodi se u saopštenju koje potpisuje Bečić.

Dodaje se da oni koji se "u Crnoj Gori kriju iza navodne regionalne saradnje, a u stvari sve moguće rade o vraćanju dugova su negdje i ovim našim porukama, koje smo podijelili sa evropskim partnerima, dobili jasan stav Demokratske Crne Gore a to je da niko od nas zdravomislećih nije protiv regionalne saradnje već je ovo osnov brže integracije ali naglašavam da mi imamo brojne regionalne inicijative kao što je Berlinski proces i sve one inicijative koje obezbjeđuju inkluzivnost i koje se definitivno odvijaju pod patronatom evropskih institucija".

On je poručio da je ohrabren ovom posjetom i privilegijom da učestvuje u radu Kongresa.

"Ono čemu snažno stremimo i, neka budu uvjereni građani Crne Gore, čemu ćemo mi uvijek dati doprinos jesu evropske integracije a to je cilj koji je iznad bilo koje partije, iznad bilo koje politike. Svi treba da budemo spremni da podnesemo žrtvu i da damo doprinos, da uložimo energiju, da bi iskoristili veliku istorijsku šansu koju ima Crna Gora a to je da postanemo prva naredna članica Evropske unije. Demokrate će se, kao i uvijek ponašati državnički, odgovorno, patriotski, privrženo Crnoj Gori i crnogorskim interesima i, nastavićemo kao i do sada da dajemo snažan doprinos evropskom putu Crne Gore", zaključuje se u saopštenju.