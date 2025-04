Hugo Orlando Gati je bio toliko harizmatičan da su ga voljeli svi navijači.

Preminuo je najlegendarniji argentinski golman svih vremena Hugo Orlando Gati. U 80. godini umro je kao fudbaler koga su obožavali navijači River Plejta i Boke juniors i rekorder po broju mečeva u argentinskom prvenstvu. Njegova slava i popularnost nisu utihnuli kada je završio karijeru jer je bio redovan analitičar i stručni konsultant kako u Argentini tako i u Španiji.

Igrao je za Atlantu, River, Gimnasiju La Platu, Boku, a nakon karijere je postao poznat po izjavama koje bi malo ko osim njega smio da iskaže javno, pogotovo kao Argentinac. Tokom karijere poznat kao "El Loko" - Ludak, nije se libio da kaže da "Mesi igra seoski fudbal", da je Pele bolji od Maradone, kao i da je Argentina Svjetsko prvenstvo osvojila na sreću.

Pored svega nikada nisu prestali da ga obožavaju svi Argentinci, a u Španiji je bio redovan gost "El Čingirita", najpopularnijeg španskog, a vjerovatno i svjetskog, radio programa posvećenog fudbalu. Šta je sve tokom svoje analitičarske karijere pričao Hugo Orlando Gati, popularni "El Loko"?

Jedini Argentinac koji je napadao Maradonu

"Najbolji ikada bio je Pele. Dosta sam ga gledao i igrao sam protiv njega. Maradona je tu sa velikanima poput Di Stefana, Krojfa, mada razumijem zašto mnogi misle da je tu sa Peleom. Velika razlika je u tome što Pele nije imao skandalozan život van terena kada se povukao kao Maradona. Dijego je bio jako dobar, ali Pele je najveći ikada. Njemu je jako teško da se takmiči sa Maradoninom ličnošću, mislim da je nemoguće biti Dijego. On je bio kao Bog na zemlji, ali u realnosti Bog je samo jedan", rekao je Gati jednom prilikom.

U svojoj karijeri je dosta puta provocirao Maradonu kada je igrao sa njim, a jednom mu se to i osvetilo. Pred prvi meč koji će igrati protiv Maradone pričao je kako ga brine Maradonina građa i to da ne postane "previše debeo", a Maradona je odgovorio tako što mu je dao četiri gola.

"Mesi igra seoski fudbal"

"Ne napadam Mesija, ali sam uvijek pričao da je Mesi na mojoj listi najboljih igrača ikada najlošiji. On već sada igra seoski fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama. Kristijano, iako je sada limitiran, je fenomen. Iako je limitiran bolji je od Mesija, a limitiran je jer nema Mesijev prirodni talenat. Uvijek je igrao za najbolje timove na svijetu, a Mesi je igrao samo u Barseloni i Argentini. Mesi nikada nije prihvatio izazov da igra za druge timove, u drugim državama. A imao je prilike", rekao je o Mesiju jednom prilikom Gati.

Kada je pričao o Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine koji je Argentina osvojila on je rekao da je Kilijan Mbape tu bio najbolji igrač, a da Argentina nije bila najbolji tim i da je na sreću osvojila trofej. "Da li ste vidjeli šta je uradio u finalu Svjetskog prvenstva? Igrali su Mbape i Argentina. On je fenomen, oštar je, podsjeća me na Pelea. Da se turnir igrao u Argentini, ne bi ga Argentina osvojila. Zašto? Jer su igrali na mjestu na kome niko ne voli fudbal, a oni su htjeli ne da Argentina osvoji trofej, nego da Mesi postane šampion kako bi mogli da kažu da je najbolji ikada. To je realnost. Mesi nije bio neophodan i ključan, to su bili Emilijano Dibu Martinez koji je bio sjajan u brojnim mečevima u odbrani, a u napadu je Di Marija napravio veću razliku nego Leo", rekao je Gati.

Ko je Hugo Orlando Gati?

Gati je tokom karijere odigrao preko 400 mečeva za Boku juniors, a rekorder je sa 765 mečeva u 26 godina karijere provedenih u prvoj ligi Argentine. Počeo je da brani profesionalno 1962. a završio je karijeru 1988. godine. Igrao je za Atlantu, zatim je obukao dres River Plejta, a onda je preko Gimnasije La Plate došao u Boku gdje je postao legenda. Uspio je da osvoji tri titule zajedno sa Dijegom Armandom Maradoom, ali i prve dvije titule Kopa Libertadores 1977. i 1978. godine, kao i Interkontinentalni kup 1977. Legenda je postao te 1977. kada je Boka u finalu Kopa Libertadores pobijedila Kruzeiro na penale, a on je bio ključ pobjede. Uveo je revoluciju na golu jer je bio prvi čuvar mreže koji je igraos a loptom u nogama, koji je prenosio loptu na protivničku polovinu i istrčavao izvan šesnaesterca.