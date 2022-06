Premijer Crne Gore večeras je učesnik emisije "Argumenti" na državnoj televijziji, gdje je jedna od tema izgradnja i puštanje u probni rad crnogorskog auto-puta.

"Ne samo što je to najskuplji autoput, nego je jedan od najsporijih koji se radi. To je naša nesreća od početka. Ja ne mogu da garantujem da ćemo 13. jula otvoriti auto-put. Ja bih volio da se to desi na državni praznik, to je ideja. Mi gubimo novac od putarine. Mi mnogo toga gubimo, stvaramo lošu klimu između nas i Kineza. Mi smo naš dio posla obavili. Mi smo taj autoput isplatili tim kreditom. Mi ćemo ga plaćati narednih 14 godina. Mi još ne možemo da ga upotrijebimo. Naravno da će neko snositi odgovornost za to" , kazao je Abazović.