Premijer Dritan Abazović kazao je danas da će se boriti da za Sveti Stefan nađu održivo rešenje.

Izvor: MONDO/ Nikoleta Vukčević

"Najgora opcija je da ostane zatvoren. To je najveće blago koje Crna Gora ima", istakao je Abazović.

Govoreći o Zeti kao novoj opštini, naveo je da osnivanje nove opštine nije problem.

"Mislim da je program ekonomskih reformi stvorio problem za opštine, prije nego što je osnivanje nove. Nije problem da imamo novu opštinu, no održivu", kazao je Abazović.

Kako, navodi, važno je da se vidi koju teritoriju će zauzimati nova opština.

"Mislim da bi Zeta bila uspješnija od mnogih opština u Crnoj Gori", zaključio je Abazović.



Predsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da Vlada planira da u narednom periodu za svaku opštinu sa sjevera preusmjeri dio sredstava iz državnog budžeta kako bi se ostvarili neki manji projekti.





„Ideja je da budu i male stvari, ali da ih pokrenemo. Da vidimo ima li nekih ideja ili projekata koji nijesu megalomanski, ali da mogu da se realizuju u razumnom roku“, kazao je on.

Nakon dešavanja u Ukrajini, kaže on, drastično su porasle cijene građevinskog materijala što je uslovilo da se brojnim investitorima koji izvode radove, više iplati da plate penale i pokrenu bankovne garancije nego da nastave da rade započete poslove.



"To je posebno istaknuto u opštini Pljevlja gdje se rade tri putna pravca prema granicama i tu je nastala kolizija sa investitorima koji ne žele da nastave svoje obaveze i tu moramo da nađemo neko rješenje. To se javilo u nekoliko opština i to će nam napraviti problem u budućnosti”, kazao je on.

Abazović je dodao da će da se uradi što je moguće u susret turističkoj sezoni, da se nekako putevi saniraju i da se radovi dovedu do kraja.

On je najavio da će se jedna sjednica Vlade održati na sjeveru, najvjerovatnije na Žabljaku.