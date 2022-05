Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović saopštio je danas da Crna Gora dobija veliku vidljivost i da sve više i više zadobija međunarodnu podršku.

Izvor: Vlada Crne Gore/Rade Koprivica

"Kao što je već bilo u Briselu, da postoji neka dobra aura oko Crne Gore. Mislim da generalno takvu stvar moramo da iskoristimo. Tačno je da je forum dominantno ekonomske prirode uz političke teme koje se odnose najviše na bezbjednost u kontekstu dešavanja i ukupnih implikacija negativnih koje će imati agresija Rusije na Ukrajinu", istakao je Abazović u izjavi za medije na ekonomskom forumu u Davosu.

Onb je dodao da je situacija sa Crnom Gorom sljedeća:

"Mi moramo da diverzifikujemo svoju ekonomiju, da tražimo nova turistička tržišta i da tražimo investitore. Moramo da pojednostavimo način započinjanja biznisa naročito za renomirane firme i vjerujem da u tome leži jedan dio rješenja problema. Drugi, koji smo danas naglasili jeste ono što bi trebalo da se dešava u sektoru energetike, dakle moramo da idemo prema izgradnji novih energetskih objekata. Ti objekti moraju da budu u službi proizvodnje zelene energije i mislim da Crna Gora može da iskoristi tu komparativnu prednost", rekao je Abzović.

Premijer je poručio da misli da ovaj samit treba iskoristiti na način da se što više promoviše Crna Gora, povećava njena ukupnu vidljivost, ojačava njena diplomatska pozicija.

On je rekao da je ključ u tome da završimo domaće zadatke.

"Ukoliko uspijemo da završimo domaće zadatke, da šaljemo poruke stabilnosti, progresa, predvidivosti vezane za biznis, vjerujem da Crna Gora kroz par godina neće imati nikakve probleme", rekao je Abazović.

Na pitanje, koliko je Crna Gora u ovom trenutku stabilna da privuče direktne strane investicije, Abazović je rekao da misli da se ta slika generalno popravlja.

"To je u kontekstu političkih kretanja. Ono što jeste segment koji Crna Gora mora da iskoristi je situacija koja se odnosi na prenos poslovanja. Brojne kompanije koje su poslovale u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, a radi se o međunarodnim kompanijama koje su američke ili evropske, ili na Dalekom istoku, razmišljaju o topme da svoje poslovanje prebace u Evropu. Mislim da i to treba da iskoristi Crna Gora. Već imamo razgovor sa jednom velikom kompanijom, radi se o IT sektoru i mislim da su to primjeri kako Crna Gora treba da podstiče nove industrije", poručio je Abazović

On je kazao da je vrlo zadovoljan.

"Ako mi pronađemo unutrašnji konsenzus, vrlo lako će poći poruka da imamo političku stabilnost koja onda biva primamljiva za sve one koji žele da rade biznis", zaključio je Abazović.