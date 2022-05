Premijer Dritan Abazović sastao se u Briselu sa Šarl Mišelom, predsjednikom Evropskog Savjeta u Briselu. Najvažnija poruka sa satanka je, kako kaže, da su vrata EU otvorena za Crnu Goru i da mi ovu šansu ne smijemo da propustimo.

Izvor: Vlada Crne Gore

Abazović kaže da je susret u Briselu protekao na najbolji mogući način.

"Zaista sam zadovoljan mislim da svi u Crnoj Gori treba da budemo veoma optimistični... Smatram da Crna Gora ovu šansu mora da iskoristi", poručio je Abazović.

Kaže da je njegov apel prema svim političkim subjektima da stave nacionalni interes Crne Gore na prvo mjesto.

"Da pokušamo do 31. juna da donesemo makar jednu od najvažnijih odluka, a da u toku češkog predsjedavanja od 1. jula do kraja godine Crna Gora dobije završna mjerila. To bi bila jedna izuzetna situacija. Vjerujem da u EU postoji energija i entuzijazam vezano za to", naveo je premijer.