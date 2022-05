Vjerujem da ću se uskoro sresti i sa zvaničnicima Srbije. Sa naše strane neće biti probema. Da bi odnosi bli dobri i kvalitetni kakve svi želimo, potrebno je dvoje, poručio je u razgovoru za N1 premijer Crne Gore Dritan Abazović.

N1: U Hagu ste bili u posjeti Europolu u kontekstu borbe Crne Gore protiv korupcije i organizovanog kriminala, po čemu ste prepoznati u posljednje vrijeme, posebno nakon hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda. Da li ste uvjereni da možete da nastavite istim putem, da se izborite sa korupcijom i organizovanim kriminalom, a posebno kako to mislite da učinite uz podršku DPS-a, koji ste godinama označavali kao jedan od glavnih stubova te korupcije?

Abazović: Ovo što se desilo u posljednjih mjesec dana u Crnoj Gori je zaista, po mom skromnom sudu, istorijski. Zašto? Zato što su istrage i akcije išle protiv nosilaca visokih funkciija u sudskoj vlasti. To se nije dešavalo ranije, po tome je specifično. A kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala, podsjetiću vas da smo i prije godinu dana krenuli u snažan obračun, kada smo pohapsili sve vođe kavačkog klana koji su u tom trenutku bili u Crnoj Gori. Nakon toga smo prešli na drugi klan i mislim da mi imamo čime da se pohvalimo i u prethodnih godinu i po dan i sada, sa novim specijalnim tužiocem i sa osveženjima koja očekujemo u svim institucijama, samo želimo da tu borbu podignemo na značajno veći nivo. j

Ja sam izuzetno ponosan i zadovoljan i afirmativan prema sivma koji žele da pravda zaživi u punom smislu u Crnoj Gori. Kada je riječ o vašem potpitanju, kako to mislimo da radimo sa DPS-om, evo ovako kao što vidite. Neka rezultati pričaju. Sve kritike prihvatam, sve. Neka rezultati pričaju. Za 20 dana je urađeno više nego za 20 godina. Neka rezultati pričaju u narednom periodu, a onda ako ih ne bude, ja preuzimam odgovornost, sada i sa funkcije premijera, da neko kaže da ih nije bilo iz ovih ili onih razloga. Tako da najbolji odgovor na sve potencijalne kritike ili opstrukcije ili privid opstrukcija, neka budu rezultati ili nihov izostanak.

N1: Nisu baš u pitanju kritike, već više strahovanja da vašu vladu podržava neko koga ste optuživali da je kriv. Kakva je uopšte saradnja sa njima?

Abazović: Nema straha. Ozbiljna politika se ne vodi sa strahom i ne vodi se bez preuzimanja rizika. Mi smo se u jednom trenutku odlučili da preuzmemo rizik, da preuzmemo odgovornost i da vodimo Crnu Goru ka EU. To je naša misija. U tome ne treba da bude straha. A da li će da bude nekih opstrukcija, sigurno da ih očekujemo. Ne samo sa jedne strane koju ste vi pomenuli, nego će ih vjerovatno biti i sa drugih strana. Žalosno je, ali to je tako, ne samo u Crnoj Gori, već i u svim drugim zemljama regiona. Ima onih ljudi koji ne žele da zemlja ide napred iz svojih razloga, bilo da su to politički, ili samo plod nekih političkih frustracija. Ja te strahove ne dijelim. Mislim da je Crna Gora na dobrom putu i pozivam sve da nam pomognu u tom pravcu. Kada je riječ o saradnji, za sada je saradnja dobra. Korektna.

N1: Nema opstrukcija?

Abazović: Ne primjećujem nikakve veće opstrukcije. Naprotiv, možda je to i početnički, osjećam veliki entuziijazam u vladi i ovaj tempo treba da se održi. Evo, kao neko ko je na čelu javne adminsitracije, kažem da, uvijek kada nešto počinjete, mnogo su veća očekivanja i entuzijazam. Nadam se da će svi ministri držati ovaj ili sličan tempo. Ako se to zaista bude desilo, vjeujem da možemo konstatovati, već u ovom trenutku neke rezultate, a da ćemo kroz par mjeseci konstantovati velike rezultate. Pozivam sve na politički dijalog. Crna Gora ne pripada nikome ni manje ni više, potpuno je nevažno i ko je vlast, ko je opozicija. Svi smo mi da Crna Gora bude u EU i svi mi koji smo da Crna Gora bude u EU treba da damo samo mali doprinos tome, samo mali, mizerni doprinos tome, a to će u konačnici da bude zaista veliko.

N1: Da li Crna Gora može ubrzanim putem u EU, u skladu sa aktuelnom situacijom i ratom u Ukrajini ili možda sporijim, u skladu sa, kako to neki tumače, predlogom Emanuela Makrona o novom uređenju Evrope?

Abazović: Osjetio sam veliki optimizam u razgovoru sa zvaničnicima EU. Ne mislim da je to neki poseban fast check, mislim da je to nešto što bi trebalo da bude naša zasluga. Ali da bi mi došli u situaciju da imamo zaslugu, mi moramo da izvršimo nekoliko domaćih zadataka. I za tu vrstu odgovornosti, niko drugi ne može da je preuzme osim nas samih. Ja vjerujem da mi vrlo brzo možemo da donesemo neke odluke koje su krucijalne, a koje podrazumijevaju malo šri konsenzus, a koje bi bile veliki boost u našim evropskim integracijama. Siguran sam da, kad bi se to desilo, da bi i naši međunarodni partneri to znali da vrednuju.

N1: Kako popraviti odnose Srbije i Crne Gore, za koje mnogi kažu da su možda i među najgorima u istoriji? Ko je kriv za to? Šta uraditi?

Abazović: Ne bih ja rekao da su najgori. Rekao bih da ih moramo izdići na viši nivo. Daćemo sve od sebe, pokušaćemo. Vjerujem da ću se uskoro sresti i sa zvaničnicima Srbije. Sa naše strane neće biti probema. Da bi odnosi bli dobri i kvalitetni kakve svi želimo, potrebno je dvoje…

N1: Postoji li taj drugi?

Abazović: Jedan već postoji. Dakle, jedan već postoji i ja sam siguran da i druga strana neće biti odbojna prema tome i tu sam da rješavamo sva pitanja koja su možda opterećivala relacije dvije države u prethodnom preiodu. Ide turistička sezona, mislim da građani treba da sa mnogo više entuzijazma pristupaju i regionalnim politikama i onome što bi trebalo da bude regionalna saradnja i da svi treba da se radujemo, zajednički, uspjesima svih zemalja u regionu. Sebična politika i poltika neprijateljstva neće nas povesti nigde, niti mislim da je to nešto što je produktivno. Naprotiv, želja mi je da cijeli Balkan šalje bolje signale. Nema zemlje osim Srbije i Crne Gore, u smislu boljih zemalja, koje mogu da demonstriraju da mogu zajedno da pošalju jedan pozitivan signal.

N1: Ako sam vas dobro razumio, ne postoji inicijativa u ovom trenutku da se održi sastanak na najvišem nivou ili postoji? I ko bi trebalo da je pokrene? Ko bi trebalo da inicira te razgovore?

Abazović: Ja ne spadam u red formalista. Rekao sam unaprijed da mi je logično da moja prva zvanična posjeta bude Briselu. Nakon toga, već je nekoliko posjeta zakazano unaprijed i nekoliko zajedničkih sastanaka. Nisam formalista oko toga. Vrata zvaničnicima Srbije su otvorena, njima je poziv takođe otvoren u svakom trenutku.

N1: Da li je upućen?

Abazović: Pa nije zvanično upućen, ali uputuće se i zvanično, to nikakav problem nije i očekujem da na sličnu inicijativu naiđeno i sa druge strane. Bilo bi sasvim logično da pokrenemo jednu regionalnu akciju, diplomatsku akciju, nova je Vlada u Crnoj Gori, već su nam ministri u pojedinim zemljama regiona i nadam se da će se to uskoro desiti i sa zvaničnim Beogradom.

N1: I ako možemo na kraju kratko i oko Temeljnog ugovora. Kakva je trenutna situacija. Zašto on nije još potpisan? Šta planirate da uradite? Kada?

Abazović: Trenutna situacija je po meni jako dobra, jako dobra. Patrijarh SPC je nedavno boravio u Crnoj Gori. Razmijenili smo mišljenja oko brojnih tema. Mislim da se ta atmosfera zaista popravlja, da se uzdiže na jedan viši nivo. Temeljni ugovor, ne bih ga dramatizovao. Iako je vjerovatno to plod najvećeg interesovanja, to je samo jedna obaveza koja stoji između države i crkve koja treba da se formalizuje. I ona će biti formalizovana, što prije, to bolje. Ne mislim da treba sa ničim žuriti, ali ne vidim nikakav problem da se potpiše Temeljni ugovor i da se stavi tačka na tu temu.

Naprotiv, vidio sam da je to intencija svih i ne vidim nikakav razlog da se to, u jednoj prijatnoj atmosferi, ne završi što prije. Kada neko kaže da to treba da bude u skladu sa Ustavom, naravno da će biti u skladu sa Ustavom, kao što svi akti koje vlada donosi moraju biti u skladu sa zakonima i Ustavom. Suvišno tretiranje pitanja koje ne bi, po meni, trebalo da izaziva toliko političke pažnje. Mi želimo da se sve vjerske zajednice u Crnoj Gori osećaju komotno, dajemo doprinos tome i vjerujem da se i sam patrijarh uvjerio da ova vlada nema intenciju da proizvodi neprijateljstva, nego, naprotiv, da širi jednu ideju pomirenja i ljubavi svugdje u regionu i sa svim ljudima koji žive u Crnoj Gori.