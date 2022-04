U Crnoj Gori ima indicija da dosta obaveza prema građanima i privredi nije izmireno, kao i da se kapitalni budžet ne realizuje dinamikom kojom treba, ocijenio je ekonomista i dugogodišnji poslanik Aleksandar Damjanović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Damjanović je, u intervjuu Televiziji Crne Gore kazao kako sumnja u podatke o tokovima novca u državnom trezoru, ali i da se jedan dio obaveza koje se ne izmiruju ne objavljuje i da se "napumpavaju bilansi unutar državne kase".

“Biće prilike vrlo brzo da se i zbog potrebe tehničkog rebalansa do kraja sagledaju sve cifre", kazao je Damjanović.

On je ocijenio da, nakon što se nova vlada formira, prije svega je potrebno brzo utvrditi pravo stanje stvari u Ministarstvu finansija, gdje će se, kako je kazao, dobiti tačni podaci o stanju u državnoj kasi.

"Uz svo uvažavanje, ne vjerujem ovome što se plasira putem Tvitera u Instagrama od zvaničnika Ministarstva. Kada se snimi stanje, mogu da obećavam da će građani dobiti pravu istinu o realnom stanju u državnoj kasi”, rekao je Damjanović.

On je kazao da to uključuje sve obaveze koje se prikrivaju, a koje nijesu ispunjene prema građanima i privredi, kao i potencijalne obaveze koje se zanemaruju, tokove novca koji nijesu do kraja definisani unutar sistema i razne ugovorne obaveze.

Prema riječima Damjanovića, podaci će se čitati “kako treba da se čitaju”.

"Mislio sam da ćemo, nakon promjena 2020. godine, raditi drugačije a ne da ćemo, uz kadrovske promjene, istim a ako ne i gorim metodama, sprovoditi određene radnje", istakao je Damjanović.

Prema ocjeni Damjanovića, bilo je neprirodno spojiti ministarstva finansija i socijalnog staranja, budući da je riječ o, kako je kazao dva oprečna ministarstva.

"Napraviti to kao jednistveno ministarstvo, faktički se gubi svaka smisao kontrole ili balansa, između davanja i primanja unutar sistema”, rekao je Damjanović, prenosi portal RTCG.

On je najavio da će transparentnost biti suština rada u predstojećem periodu, dodajući da treba pokrenuti ozbiljne razgovore sa međunarodnim partnerima, odnosno Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Evropskom komisijom.

"Skoro nikako ne koristimo mogućnosti koje imamo u ovim kriznim vremenima. Bojim se da je ovo samo početak ozbiljne krize koja je eskalirala agresijom Rusije na Ukrajinu, i koja može da ima ozbiljne posljedice na ovaj prostor", smatra Damjanović.

On je kazao da se "ne može u istom danu praviti marketing od priče o blokčejnu /blockchain/ i kriptovalutama a onda prositi za brašno i pšenicu po Bugarskoj i Rumuniji”.

Kako je rekao, potreban je zajednički regionalni odgovor na sve izazove.

On je najavio i da će se program Evropa sad bez ikakvih ograničenja realizovati.