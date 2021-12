Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je Vijestima da će ekonomski benefiti od programa "Evropa sad" biti brzo vidljivi te da ne očekuje rebalans budžeta niti grčki scenario u narednoj godini.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spajić je u intervjuu Televiziji Vijesti rekao da država ima novca i za naknade za majke i za povećanje penzija.

Na pitanje da li će ipak insistirati na povećanju akciza i limita za zaduženje, što je Skupština odbila, odgovorio je:

"Taj dio nedostajućih prihoda mi smo nadomjestili time što smo smanjili rashode, oko 33 miliona eura. Nažalost i kapitalni budžet smo bili prinuđeni da smanjimo. Ali šta je tu je. Mislim da je najvažnije da je izbalansiran budžet, i da je prošao".

Da li očekujete rebalans?

"Ne očekujemo rebalans. Međutim, rebalans nije ništa strašno, ukoliko se nađe potreba za nekim dodatnim investicijama, dodatnim troškovima, zašto ne?

Da li ćete ipak insistirati na povećanju akciza I povećanju limita za zaduženje u narednom periodu?

"Naravno da ćemo insistirati na povećanju akciza, zato što je to jedan akcizni kalendar, koji smo preuzeli od EU, i na kojem EU insistira. Takođe, mislimo da je to dobro. Ne samo što povećavamo akcize na cigarete, nego imamo tu niz drugih stvari, kao što je fleksibilnost, da Vlada, recimo, može da smanji 15 odsto akcize na gorivo, ukoliko cijene sirove nafte previše skaču na tržištima.”

Zašto mislite da će vladajuća većina u nekom periodu tokom naredne godine promijeniti mišljenje?

"Pa mi mislimo da su oni više politički odlučili da nas kazne na neki način radije, nego što je to bila neka ekonomska računica. Tako da mislim da ćemo ići sa dijalogom između Skupštine i Vlade, i nadamo se najboljoj mogućoj saradnji u budućnosti".

Koje pozitivne efekte očekujete od povećanja zarada, da li to može dovesti do realnog ekonomskog rasta i u kom obimu?

"Pa najbitniji pozitivni efekat je psihološki, odnosno da se ljudi oslobode, tog začarnog kruga u kom su živjeli decenijama. Po meni to je najbitnija stvar. Sekundarna stvar je, da će sigurno biti veća potrošnja, da ćemo više naplatiti PDV-a i tako dalje. Mislim da će ekonomski benefiti biti vidljivi već sredinom, do kraja sljedeće godine. I očekujemo velike benefite i za poslodavce i za građane i za državu".

Na društvenim mrežama je objavljeno da pojedini poslodavci već daju otkaze radnicima jer kažu da ne mogu da im isplaćuju uvećane zarade. Je li realan rast nezaposlenosti, očekujete li još otpuštanja zbog "Evrope sad" i eventualno grčki scenario na kojem je uporno insistirala opozicija?

"Sigurno će biti nesavjesnih poslodavaca koji će na razne načine pokušavati da se dovijaju sa novim pravilima. Međutim, mi smo spremni za jedan takav scenario. I kratkoročno biće takvih situacija, ali mi mislimo srednjoročno da ćemo da uradimo sve što je u našoj moći da se to ne desi. I grčki scenario je apsolutno nemoguć".

Ima li država novca da naredne godine isplaćuje naknade majkama? Šta će biti od 2023. kada bi majke mogle da primaju i po 500 eura (70% od prosječne zarade koja će naredne godine biti 700 eura). Da li je to održivo?

"Te nadoknade se neće usklađivati, tako da one neće biti 700 eura 2023. godine. Dio skupštinske većine koji je predložio jedno takvo zakonsko rješenje, je garantovao da ćemo se uklopiti u tih 20 I nešto miliona, koliko su odvojeni za ovu i sljedeću godinu.”

Sinoć su usvojene i izmjene zakona o PIO na predlog DF-a koje predviđaju usklađivanje penzija već od maja naredne godine. To znači i znatno veće penzije jer se usklađuju sa rastom plata i cijena. Jeste li to ukalkulisali u budžet, ima li novca za to?

"Jesmo, potpuno smo ukalkulisali".

Znači, ima novca za to?

"Ima novca za to".

