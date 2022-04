Funkcioner Demokratske Crne Gore Dragan Krapović ocijenio je da nova koalicija koju čine DPS, SNP, Građanski pokret URA, SDP te manjinske partije prave najglomazniju vladu u istoriji, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je mandatara Dritana Abazovića i lidera SNP-a Vladimira Jokovića upitao i da li su sa Đukanovićem potpisali koalicioni Sporazum o vršenju vlasti i podršci 43-oj Vladi Crne Gore, navodi RTCG.

Krapović, u reagovanju na današnji pres mandatara Dritana Abazovića, navodi da smo danas “konačno vidjeli sve ono što smo mi u Demokratama javno i jasno razobličili u mjesecima za nama”.

“Pri kraju smo sage o manjiskoj Vladi, i danas se jasnije nego ikad vidi da je to do sada neviđena prodaja građana Crne Gore, potpuno pogrešan put, ćorsokak za Crnu Goru. Nova koalicija koju čine DPS, SNP, URA, SDP i manjiske partije prave najglomazniju vladu u novijoj istoriji. Toliko o foteljama”,kazao je Krapović za Portal RTCG.

U pitanju je, kako je kazao, Vlada “u kojoj će oni koji formalno imaju predstavnike u njoj imati više ministara nego što imaju poslanika u Parlamentu”.

“Toliko o elementarnim političkim principima! Vladu u kojoj gotovo da neće biti žena. Toliko o rodnoj ravnopravnosti! Vladu u kojoj će biti čak dva ministarstva bez portfelja. Toliko o svrsishodnosti, održivosti, a da ne govorim o poštovanju građana! Više je nego jasno da je u pitanju čisto namirivanje velikih apetita malih subjekata”, naglašava Krapović za RTCG.

Komentarišući navode da je Vlada oročena na 12 mjeseci, Krapović ističe da “ukoliko žele da poštuju zakone Crne Gore, barem šest od tih 12 mjeseci će proći dok formalno ne poslože stvari, usvoje sistematizacije i krenu bilo šta da rade”.

“Na dan kada mandatar predstavlja koncept Vlade, kolega Dragan Ivanović kaže odlučivaće se prostom većinom o Temeljnom ugovoru, Otvorenom Balkanu, popisu itd itd. Pola sata kasnije ga dematuju i mandatar Abazović i portparol DPS-a Nikolić, ali i generalni sekretar SDP-a Vujović. Čak i prije nego što su zvanično počeli, vidi se da su vrlo kompaktni, i to već ‘čuveno’ pomirenje i zajedništvo se vide na svakom koraku. Doduše, rukovodstvo SNP-a više zaista ne treba uzimati za ozbiljno jer su oni izgleda spremni na sve, samo da bi dobili tih nekoliko ministarstva”, naglasio je Krapović.

Spremni su,prema njegovim riječima, “na sve, pa i na potpis na koalicioni Sporazum sa ostalim konstituentima vlasti, uključujući i DPS Mila Đukanovića”.

“U potpisanom Sporazumu piše da se pitanja vezana za ‘regulisanje ugovornih odnosa sa vjerskim zajednicama’ na Vladi izglasavaju i donose kvalifikovanom većinom! To je Abazović danas potvrdio i to će biti unešeno u Poslovnik o radu Vlade. Toliko o priči da se SNP nešto tu pita, što se dalo jasno vidjeti i po ishodu duela sa SDP-om. Takođe, vrlo je značajan detalj da se u Sporazumu vjerske zajednice navode u množini. Ista je stvar sa ‘regionalnim inicijativama’ (opet množina). I tu se stvari rješavaju kvalifikovanom, dvotrećinskom većinom, pa je jasno da će i tu odlucujuću riječ imati DPS, koji, kako kažu, nije u Vladi. Naravno iz DPS-a sve ovo, što danas vidi svaki građanin Crne Gore javno potvrđuju i ne kriju zadovoljstvo zbog toga”, istakao je on.

“Dalje, sa mjestima koja po priznanju Abazovića dobijaju po dubini, sa smjenom direktora ANB koju je prvo javno najavio poslanik DPS-a Bošković a danas na press konferenciji pred očima cijele Crne Gore potvrdio mandatar, DPS je zaista dobro provozao Abazovića i Jokovića. O njihovom trošku, naravno”, kazao je Krapović.

Podsjeća da su mu mnogo puta do sada u emisijama “kolege iz URA i SNP-a javno kazali da nema govora o koaliciji sa DPS-om, da se DPS ne pita ništa, da neće biti u Vladi i tako dalje i tome slično”.

“Sada želim javno da pitam gospodina Abazovića, a posebno gospodina Jokovića, da li su zajedno sa Milom Đukanovićem potpisali koalicioni Sporazum o vršenju vlasti i podršci 43-oj Vladi Crne Gore? Ja odgovor znam, ali pitam zbog građana Crne Gore. Zbog onih koji su nas podržali 30. avgusta 2020 godine, a koji su godinama i decenijama čekali na tu pobjedu, i početak istinske demokratizacije i uspostavljanja Crne Gore kao države vladavine prava i jednakih šansi za sve njene građane”, zaključio je Krapović za RTCG.