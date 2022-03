Potpredsjednik i poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović kazao je da će ta stranka dati veoma jasan institucionalni i vaninstitucionalni odgovor na svim nivoima ukoliko Vlada bude izabrana mimo Ustava, piše Dan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ukoliko to urade, Demokrate će dati veoma jasan odgovor na svim nivoima – i institucionalno i vaninstitucionalno. Sigurno nećemo ćutati na tako flagrantno kršenje Ustava i prekrajanje izborne volje građana", izjavio je Krapović za Dan.

On je dodao da Demokrate tako nešto neće dozvoliti jer su ih građani izabrali da bi u parlamentu radili u njihovu korist. Po njegovim riječima, to je razlog što se protesti nastavljaju sa sve većim intenzitetom. On je pozvao građane da se i večeras okupe preko puta Hrama u Podgorici u 18 sati.

"Treba svi da dođu na proteste protiv prodaje izborne volje građana, da što jače i masovnije kažemo NE izdaji", kazao je Krapović za Dan.

Naglasio je da će odgovor Demokrata na kršenje Ustava uvijek biti konkretan i jak.

"Nismo razmišljali o bojkotu parlamenta, niti smo donosili bilo kakve konkretne odluke, ali vjerujem da bojkota neće biti i da ćemo se boriti i u institucijama i van njih za poštovanje volje građana i zakona države Crne Gore", saopštio je Krapović za Dan.

Komentarišući Abazovićevu ocjenu da sjednicu parlamenta može zakazati i neki drugi potpredsjednik, on je izričit da to može uraditi samo v.d. predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić.

"Abazović ne poznaje i ne poštuje Ustav i zakone. Bilo kakvi potezi u pravcu sazivanja Skuštine mimo Bulajića bili bi kršenje Ustava i poslovnika. Ako krenu u tom pravcu, izazvaće dodatne negativne posledice", naveo je Krapović za Dan.

On tvrdi da je URA mnogo ranije krenula u obaranje Vlade.

"Mi smo na to ukazivali sasvim otvoreno. Ukazivali smo da URA mjesecima tajno pregovara i sada je jasno da su cijelo vrijeme predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović i predsjednik GP URA Dritan Abazović dogovarali prekrajanje izborne volje građana. Pokušavaju da to opravdaju deblokadom integracija, mnoštvom floskula i pominjanjem neke imaginarne podrške 49 poslanika. Sada je očito da ne postoji jasna podrška konfuznoj platformi neke buduće vlade koju nude URA, SNP i DPS. Oni pojedinačno i zbirno nemaju kapaciteta da vode državu, jer nemaju ni podršku građana ", poručio je Krapović za Dan.

On je dodao da je pitanje da li postoji podrška i 41, a ne 44 ili 49 poslanika, za tu vladu, ali je najvažnije da neće biti deblokiran nijedan proces, već će se politička situacija dodatno iskomplikovati ukoliko se bude nastavilo tim putem.

"Jednostavno, sa DPS-om se ne može reformisati i osloboditi pravosuđe, a sa SNP-om se ne može graditi pomirenje. To je neozbiljna, konfuzna i štetna priča. Mnogo je bolje i poštenije da svi vratimo mandat građanima i sve fotelje, za koje se neki tako zdušno bore, i da oni daju svoj sud o onome što smo radili u prethodnom periodu", zaključio je Krapović za Dan.