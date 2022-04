Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da na Bakanu nije bilo "dosadnog perioda", a da danas cijeli svijet liči na obnovljeni Balkan, prenose Vijesti.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

On je tokom diskusije na temu "Crna Gora nakon raspada SFRJ - dostignuća, izazovi i perspektive'' na Pravnom fakultetu u Podgorici rekao da se 90-ih pokazao neodrćiv model zajednice Crne Gore sa Srbijom, navode Vijesti.

"Na vašoj generaciji je da Crnu Goru što bolje pozicionira u evrotlantskom miljeu", kazao je Đukanović.

Naglasio je da je Crna Gora, sa SFRJ (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija), raspad dočekala nespremna.

"U Crnoj Gori stanovao je dublji idealizam nego u drugim republikama. Odbijali smo kraj Jugoslavije... U tom periodu se desila revolucionarna promjena vlasti koja je dovela i do grešaka koje su ispravljane. To ostvarenje je dovelo do toga da očuvamo mir. Birajući između rata i mira, izabrali smo mir", naveo je Đukanović.

On je kazao da je 1994. promovisana ideja ekonomske samoodrživosti Crne Gore, što je bila važna prekretnica.

Tada su, prema njegovim riječima, završili sa dotacijama iz budžeta zajednice sa Srbijom.

"Tad je postalo jasno da se teško ostvaruje ravnopravnost u zajednici Crne Gore i Srbije", rekao je on.

Đukanović je rekao da je "kroz iglene uši" došao do prve pobjede na predsjedničkim izborima.

Govoreći o NATO bombardovanju 1999. kazao je da je iz Crne Gore odmah saopšteno da ne želi da učestvuje u ratu, ali da je to protumačeno kao izdaja nacionalnih interesa.

Istakao je da su kraj NATO intervencije dočekali s uvjerenjem da je nezavisnost Crne Gore nezaobilazan put.

On je rekao da je na međunarodnim adresama bilo straha da će to pokrenuti novi talas nasilja na Balkanu, te su pokušali da Crnu Goru odvrate od ideje nezavisne države i referenduma.

Đukanović je istakao da su tada došli do Beogradskog sporazuma i da je to bilo vrijeme pripreme Crne Gore do nezavisnosti koja je obnovljena 2006.godine.

Istakao je da je nastala država bez rata, uz poštovanje strogih evropskih standarda.

"Priznali smo rezultate izbora ne tražeći da se glasanje ponovi na nekim mjestima, kako bi obezbijedili 41 mandat"

Đukanović je naglasio da su prošli nimalo jednostavnu dionicu do članstva u NATO-u, navodeći da je tad došlo do geopolitičkih tenzija na relaciji Istok-Zapad.

Istakao je da je Rusija preko Srbije kao svog "proksija", pokušala da organizuje državni udar u Crnoj Gori 2016.

On je kazao da bi Crna Gora postala prva članica EU ako se stabilizuju prilike u Uniji oko politike proširenja.

Naveo je da se sada u Ukrajini brani evropska bezbjednost i da im treba odati počast.

"Ovo je pokušaj povratka na hladnoratovski model politike, gdje dogovor vode Moskva i Vašington".

On je naglsio da su smjenom vlasti 2020. godine očekivali impuls napretka države, te da su priznali rezultate izbora ne tražeći da se glasanje ponovi na nekim mjestima, kako bi obezbijedili 41 mandat.

"Danas imamo opšti konsenzus da je tu Vladu trebalo smijeniti... Danas smo u fazi konsolidacije vlasti. Nije vrijeme da formiramo političku vladu, zato smo se opredijelili za manjinsku vladu, koja će biti oročena na godinu".

Istakao je da se zalaže za to da na sledećim izborima izaberu one koji imaju najčistiju viziju.

Diskusija se organizuje pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja studenata prava u Crnoj Gori - ELSA Montenegro.