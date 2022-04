"Mogu na neki način da razumijem njihovo obrazloženje, ali je važnije da identifikujemo mjesto zastoja, a to je država Srbija", rekao je Đukanović, a prenose Vijesti.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Povodom sankcija nekadašnjem funkcioneru DPS Svetozaru Maroviću, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je poručio da je već rekao da su Crna Gora i njeni organi pokazali u tom slučaju beskompromisnost u realizaciji dosljedne primjene odredbi ustavno-pravnih načela.

"Marović je bio najviši državni funkcioner u Crnoj Gori i državnoj zajednici, pa su pravosudni sistem Crne Gore i država Crna Gora pokazali beskompromisnost u realizaciji politike koja se tiče dosljedne primjene odredbi ustavno-pravnog sistema. Uz to treba podsjetiti da su obje vlade - i ona prije 30. avgusta 2020. godine i ova nakon 30. avgusta tražile od Srbije da ispunjava svoje obaveze saglasno ugovoru o međunarodno-pravnoj saradnji. Do danas nije došlo do ispunjavanja tih obaveza od strane Srbije. Vidio sam apel američkog zvaničnika prema g. Maroviću - da dođe u Crnu Goru. U redu, razumijem i taj apel, ali bih još prije razumio i apel koji bi trebalo uputiti državi Srbiji, zemlji koja je takođe kandidat u pregovorima s EU, da ispuni svoje obaveze iz ugovora o međunarodno-pravnoj saradnji i da odgovori na očekivanja države Crne Gore u slučaju izručivanja g. Marovića", istakao je Đukanović na pres konferenciji sa predsjednikom Sjeverne Makedonije, Stevom Pendarovskim, kako prenose Vijesti.

On je dodao da nije njegovo da komentariše zašto su se Sjedinjene Američke Države (SAD) odlučile za takvu selekciju i zašto se na tom spisku nalazi Marović.

"Razumijem i pročitao sam obrazloženje da se želi djelovati prema svima koji ugrožavaju stabilan razvoj međudržavnih odnosa u našem regionu. Mogu da razumijem to obrazloženje, ali smatram da je važnije od toga da identifikujemo mjesto zastoja i pokušamo da djelujemo prema tom mjestu zastoja. U ovom slučaju, to je država Srbija, koja ne ispunjava obaveze iz međunarodnog ugovora", rekao je Đukanović.