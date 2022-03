Odlazeći ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, koji uveliko radi na formiranju stranke i koji je trenutno u kampanji za lokalne izbore u Beranama, sinoć je slavodobitno izjavio da će penzioneri prvog maja i prvog septembra dobiti povećanje.

Izvor: Vlada Crne Gore

Naravno da je u pitanju marketing, jer istina je na drugoj strani, saopšteno je danas iz Demokratskog fronta.

“Istina je da bi blizu 130 hiljada penzionera, da nije bilo DF-a i amandmana koji je dat na Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, a koji je usvojen na skupštinskom zasijedanju u decembru 2021. godine, čekalo na povećanje do januara 2023. godine”, naglašavaju u DF-u.

U periodu, kako je saopšteno iz DF-a, kada se kroz program ,,Evropa sad” vršila kampanja za formiranje stranke premijera Krivokapića, DF je upozorio da će to neminovno dovesti do povećanja cijena osnovnih životnih namirnica i inflacije, a da će penzioneri i nezaposleni biti najugroženiji, čak i do granica biološkog opstanka.

“Zato je DF u Skupštini dao amandman na izmjene Zakona o PiO, za promjenu odredbe o usklađivanju penzija. Upravo je prihvatanje ovog amandmana bio jedan od uslova da DF podrži i one druge dijelove predloženog programa kojim se regulisao položaj ostalih kategorija društva. Žao nam je što smo u tom dogovoru morali odustati od našeg osnovnog predloga, da se penzije usklađuju svakog trećeg mjeseca i pristati na četvoromjesečno usklađivanje penzija: 1. januara, 1. maja i 1. septembra”, kazali su iz DF-a.

Samo zbog ovog poteza kako tvrdi DF, penzioneri će dobiti povećanja penzija od po oko 10 odsto prvog maja i prvog septembra, a što će značajno ublažiti posledice zahuktale inflacije na njihov i onako loš standard.

“Za razliku od odlazeće Vlade i ostalih parlamentarnih stranaka, koje se hvale programima koji navodno vode brigu o građanima, jedino je DF pokazao da građanina stavlja na prvo mjesto i da je naš program superioran, kako državnički, tako i ekonomski. Umjesto programa “Evropa sad”, koji je predvidio penzionerima sa najmanjim primanjima jednokratnu pomoć tokom 2022. godine, zaslugom DF, a na dobrobit svih 130 hiljada penzionera u Crnoj Gori, penzije će u maju i septembru biti uvećane za blizu 20 odsto. Nedovoljno, ali mnogo više nego 50 eura za čitavu godinu”, navode u DF-u.

Ističu da ministru Spajiću da vrijeme površnog hvalisanja prolazi, kao i da se ne treba kititi tuđim perjem, ma koliko računao da mu to može donijeti političke koristi.

“Dosada se u našem političkom životu pokazalo da onima koji bestidno varaju, narod srazmjerno odgovori na javnom mjestu ili na izborima. A Spajić je mlad čovjek koji može i treba da radi na popravljanju vlastitih moralnih vrijednosti. U politici, kao i u životu, nije sve dozvoljeno”, zaključuje se u saopštenju DF-a.