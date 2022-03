Predsjednik države i DPS Milo Đukanović je obavijestio javnost da nema besplatnog ručka, pa tako ni bezuslovne podrške manjinskoj vladi i da će sa 29 poslanika držati glavnu riječ u izvršnoj vlasti, saopštio je lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

On smatra da se ulazi u "završnu fazu povratka DPS-a na vlast".

Bitno im je kako kažu, da se čulo i da je Građanskom pokretu URA namijenjena ista uloga kao Pozitivnoj Crnoj Gori.

"Očigledno se takav scenario sprema, i ne bi nas interesovala sudbina tih partija, da nije u pitanju interes Crne Gore. Prije godinu i po, vjerujem da niko nije mogao da sanja da ćemo doći u sitauciju da organizacija koju predvode Abazović i Joković na ovaj način vraćaju DPS u vrh izvršne vlasti. Vidjeli ste da se kod Đukanovića pojavila sigurnost, odlučnost i nada da su uspjeli da pocijepaju parlamentarnu većinu", rekao je Mandić.

Stramputica kojom se kretala vlada Zdravka Krivokapića, kako je dodao, dovela nas je u današnju situaciju.

"Kad se u startu pogriješi ne možete očekivati da sve politički amater do amatera može odraditi proces tranzicije Crne Gore od autokratskog ka demokratskom društvu. Ne isključujem da su i strani faktori iskoristili situciju kad su vidjeli da je neko spreman da im služi. Opasni intervju Mila Đukanovića je poruka za sve nas. Posebno je važna za one ljude koji su donijeli odluke, ali koji i dalje mogu da ih preispitaju", rekao je Mandić.

Ulazi se, kako je rekao, u završnu fazu povratka DPS-a na vlast.

"Ovo je jedan od momenata koji bi razumnim političarima bio zadnje upozorenje. Nadamo se da će u SNP-u i Uri doprijeti do njihovih mozgova poruka Đukanovića da na prevaran način želi da se vrati na vlast", rekao je Mandić.

Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević smatra da je jasno da DF nakon parlamentarnih izbora nije bio u mogućnosti da učestvuje u vladi zbog nečijih interesa.

"Rekli smo da je to eksperiment koji može da dovede do duboke krize, jer ljudi koji nisu bili na izbornim listama, raznim dilovima centara moći, preuzeli su vlast u Crnoj Gori."

On je kazao da će DF uraditi sve da spriječi "prekrajanje izborne volje građana" i pravljenje neformalne koalciije "između djelova vladajuće većine i mafije".

"U ovom trenutku Đukanović svojim intervjuom poziva na nove podjele, radikalizuje Crnu Goru. Od nas traži da pratimo njegovu političku agendu, ali mi imamo agendu u interesu građana. DF ostaje na braniku vitalnih nacionalnih interesa", rekao je Medojević.

Pozvao je građane Berana, gdje se naredne sedmice održavaju izbori, da daju "jasan odgovor"...

Predrag Bulatović, kako kaže, nije iznenađen stavovima Đukanovića.

"Tukli smo se sa DPS-om i kad su imali sve poluge moći, tući ćemo se i dalje. Mi želimo Crnoj Gori da kažemo da je Đukanović izašao iz političke mišje rupe i shvatio da se možda vratio. On je svojim intervjuom potpuno demantovao Uru i SNP da se DPS neće pitati. Savršeno jasno je rekao da je to koaliciona vlada i da želi da vodi glavnu riječ i definisao principe vlade. Ovo je naš poziv Abazoviću i Jokoviću da se vratimo, još uvijek imamo vremena, da napravimo vladu unutar parlamentarne većine. Otvoreni smo jer je to važno za budućnost Crne Gore", rekao je Bulatović.