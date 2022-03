Crnogorski penzioneri u maju mogu očekivati povećanje penzija od oko deset odsto, rekao je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spajić je Televiziji Crne Gore (TVCG) kazao da će to biti jedno od najvećih povećanja penzija, dodajući da program Evropa sad nije namijenjen samo zaposlenima već i penzionerima.

“Zbog četvoromjesečnog usklađivanja, već od maja ćemo imati to povećanje od oko deset odsto. Imamo povećanje bruto zarada od oko 12 do 13 odsto, kao I inflaciju koja će sigurno biti oko sedam do osam odsto, tako da će u prosjeku to povećanje biti oko deset odsto”, naveo je Spajić.

On je saopštio da se nakon toga svaka četiri mjeseca može očekivati usklađivanje penzija, prenosi portal RTCG.

“U avgustu, pretpostavljam, porast penzija iznosiće od sedam do deset odsto”, poručio je Spajić.