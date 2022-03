Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović se već dva mjeseca ne pojavljuje na sjednicama Vlade, saopštio je danas na konferenciji za medije ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Nikoleta Vukčević

On je dodao da sjednicama ne prisustvuju ni ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović ni ministar spoljnjih poslova Đorđe Radulović.

"Usred političke krize u Crnoj Gori njih na sjednicama nema. Poziva novinare da pitaju njih zašto se ne pojavljuju. Da li je iko postavio pitanje odgovornosti Abazovića koji nije došao na sjednicu Vlade kada se glasalo o zakonu o akcizama? I dolazimo u situaciju da URA nekog proziva. Dosta je građanima, a i meni ovog političkog ludila. Građani trpe, ali i vide koliko radimo i vide to u novčanicima. Stvarno više ne znam kako to da komentarišem drugačije. Političko licemjerstvo treba da prestane, a ako se ne vrati politička etika, mi ne možemo napredovati ni ekonomski, ni politički", poručio je on na konferenciji za medije.