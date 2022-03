Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, ministar finansija Milojko Spajić i ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović predstavili su danas Vladine mjere koje se uvode zbog krize u Ukrajini, a jedna od njih je smanjenje stope PDV-a na nula posto brašna i ulja.

Takođe, predloženo je da se smanje visine akcize do 40 procenata

Vlada će dodijeliti i poljoprivredne vaučere i besplatne plastenike.

"Hrane će biti dovoljno, građani neće oskudijevati", poručio je on.

Podsjetio je da agrobudzet za 2022. godinu iznosi 59 miliona eura.

"Agrobudžet je donesen je na vrijeme, što je rekordno", kazao je Stijović.

Takođe, Stijović je saopštio da je jedna od mjera ta da će poljoprivredni proizvođači dobiti 2.500 besplatnih plastenika. Kako je kazao to je kao 50 fudbalskih stadiona pod plastenicima.

"To je otprilike kao 50 fudbalskih stadiona pod plastenicima. Poljoprivredni vaučeti biće u iznosu od 200 eura i biće dodijeljeni registrovanim proizvođačima", poručio je on.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da je kupovna moć rađana u Crnoj Gori najveća u prethodnih 20-tak godina.

"Naši građani su bogatiji, a trenutno Crna Gora je mnogo otpornija i stabilnija nego prije dvije godine", rekao je on.

Milatović je naglasio da je crnogorska ekonomija otpornija u odnosu na decembar 2020. godine, kad smo stupili kao Vlada na funkciji.

"Imali smo 75 miliona eura prihoda od turizma, i to iznad plana u budzetu. Sve je to rezultiralo da su naše finansije puno snažnije, a imamo i bogatije građane. Ipak, ranjivosti koje smo našli nisu mogli otkloniti za 12 mjeseci", naveo je on.

Ministar je podsjetio je da je Crnu Goru i cijeli svijet dočekala još jedna kriza izazvana ratom u Ukrajini koja ima ekonomske posledice.

"Strane investicije iz Ukrajine nisu bile među najvećima, više ih je bilo iz Rusije. Što se tiče povećanja cijena hrane i nafte vi znate da je Ukrajina velika žitna zemlja, a zbog ovih dešavanja u Ukrajini je došlo do skoka cijena, a zbog Rusije i do skoka cijena nafte", istakao je Milatović.