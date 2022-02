Poslanik Demokrnatske Crne Gore Momo Koprivica kazao je da je sjajna vijest za pravnu državu i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala odlazak sa funkcije glavnog specijalnog tužioca Milovoja Katnića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Sada je i Tužilački savjet uradio ono što je bilo neophodno - da se primijeni Ustav i zakon", rekao je Koprivica na konferenciji za medije.

Da se radi o istinski profesionalnom, depolitizovanom nepristrasnom TS govori činjenica, kako kaže Koprivica, da je većina članova glasala za smjenu Katnića.

On se osvrnuo na konferenciju vicepremijera Dritana Abazovića na kojoj je rekao da je razrješenjem Milivoja Katnića sa mjesta glavnog specijalnog tužioca borba protiv organizovanog kriminala i korupcije konačno dobija smisao.

Koprivica je kazao da je smjena Katnića najmanje Abazovićeva zasluga.

"Nema većeg političkog licemjerstva nego pohvaliti se smjenom Katnića, a rušiti vladu sa DPS-om. To je pokušaj skretanja pažnje sa sopstvene političke prevare i izdaje. Katnić se preko Abazovića osvetio parlamentarnoj većini koja je dovela do njegove smjene. Abazović je osvetio Katnića tako što je srušio parlamentarnu većinu koja je dovela do Katnićeve smjene", kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, jasno je da je pukao model većine od 49 poslanika.

"Ciljevi te većine su neusaglašeni, vidjeli ste da postoji nezadovoljstvo članova partija koje namjeravaju da budu dio onih 49 poslanila. Vlada sa DPS-om nije ni tehnička, ni manjinska, ni ekspertska, već prevarantska i satelitska vlada jer počiva na izdaji", naglasio je Koprivica.

Očigledno je, kako kaže, poslije razgovora sa DPS-om ponudio manjinsku vladu, a poslije razgovora sa SD-om, tehničku vladu.

"Sve je probao. Ostaje samo naum da promijeni ustav i da sa četiri poslanika formira vladu", istakao je Koprivica.

Onaj ko pomene tehničku vladu, napominje poslanik Demokrata, taj automatski isključuje učešće političara u njoj.

"Tehnička vlada služi za pripremu izbora, a ne pripremu jedne ili dvije stranke koje će ući u te izbore. Ako se ima u vidu osnovni oblik tehničke vlade, može se reći da je to ona koja isključuje političare iz nje. Nju mogu činiti samo ljudi koji se obavežu da neće učestvovati u izborima, već će obaviti činovnički posao, implementirati zakone i tu staviti tačku", naveo je Koprivica.

On je poručio da parlament, izvršna vlast ne mogu zavisiti od DPS-a.

"Niko nema pravo da ih mimo izbora vraća na pozicije odlučivanja", poručio je Koprivica.

Nije bilo susreta Bečića i Abazovića

Proteklih dana u medijima se pojavila informacija da su se u jednom od podgoričkih lokala sastali lideri Demokrata i URA-e Aleksa Bečić i Dritan Abazović.

"Ovo je pokušaj da se zbuni javnost, da se zaspe prašinom u oči kako bi se anestezirali protesti koji sjekiraju one koji su doveli do prekrajanja izborne volje građana. Mi ne razgovaramo ni sa kim ko javno ne kaže da neće sa DPS-om. U tom lokalu postoji preko 50 stolova, ovo je tragikomična priča. A da stvar bude eklatantnija, predsjednik Demokrata Aleksa Bečić tog dana uopšte nije bio u tom lokalu", istakao je Koprivica.

Uspjeh protesta ogleda se u političkim dešavanjima na Cetinju i u tome da neće biti izbora 43. Vlade i predsjednika Skupštine tokom vanrednog zasijedanja.

"Opštenarodni protest je bio dovoljno snažan da od toga nema ništa. Bitan učinak je i to da koncept manjinske vlade ulazi u krizu i da se pokušava prekvalifikovati u koncept tehničke vlade. Zato protesti moraju biti još masovniji i odlučniji", nema dilemu Koprivica.

Novinare je zanimalo da li do kraja ostaju pri stavu da neće učestvovati u pregovorima oko formiranja manjinske vlade.

"Tražimo jasne garancije - ne sa DPS-om. Iskreno vjerujem da se takva vlada neće ni formirati, ne vjerujem u formiranje manjinske vlade sa DPS-om, jedino rješenje su izbori ukoliko ne dođe do dogovora unutar parlamentarne većine", poručio je Koprivica.