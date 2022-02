U Podgorici se i večeras održava protest.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Građani protestuju protiv najavljenog formiranja manjinske Vlade. Slogan protesta glasi „Ustani, odbrani, pobijedi“.

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić obratio se okupljenima i kazao da mu je puno srce.

"Tamo gdje ne stanuje volja naroda, stanuju korupcija i kriminal. Crna Gora nikad više ne smije da živi u podjelama. Potrebni su joj pomirenje, sloga, ekonomski prosperitet... Hvala vam što ste veličanstvenim skupovima doveli do toga da poremetimo planove onih koji su krenuli izdajničkim putem i omogućili da ostvarimo nekoliko pobjeda.

Onemogućili smo ih da u februaru po brzoj proceduri izaberu antidemokratsku vladu. To ne mogu sad sprovesti po kratkom naumu. Sad je sva moć u rukama potpredsjednika Skupštine Bulajića.

Pogledajte 05:07 ALEKSA BEČIĆ GOVOR Izvor: MONDO/Mia Radulović Izvor: MONDO/Mia Radulović

Drugo, nema odgađanja izbora. Idemo 27. marta na izbore u Beranama i Ulcinju, a krajem maja u Podgorici i petnaestak drugih opština. Vidjeće tada šta je narodna volja. Svjedočićemo najvećoj pobjedi narodne volje. Treća stvar je to što je DPS nakon 17 godina otišao u opoziciju na Cetinju", poručio je Bečić.

Bečić je istakao "iza sebe imamo ujedinjenu Crnu Goru, ljude svih vjera i nacija".

"Puno mi je srce što sam prepoznao čak i one koji su s nama, kojima su ovo prvi protesti, a koji možda nisu glasali ni za jednu od pobjedničkih koalicija. Crna Gora je naša majka, nemamo rezervnu zemlju. Jedina podjela koje treba da postoji je na funkcionere koji su sluge naroda i one koje daju državna sredstva privilegovanim pojedincima. Služimo samo Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Možda nismo mnogo omiljeni u nekim regionalnim centrima moći. Nećemo služiti Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Tirani, već samo Crnoj Gori. Sluga mogu biti samo narodu Crne Gore. Nikome drugom ništa ne dugujem. Sa svima možemo da budemo partneri, ali mene obavezuje samo volja naroda Crne Gore", naglasio je Bečić.

On je najavio da će biti još protesta.

"Čujete da su problem svađe. Bilo je svađa i prije 30. avgusta, pa nije bio problem da nakon toga formiramo vlast, jer su svi rekli - ne s DPS-om. Rekao sam da sam spreman da se izvinim i sve oprostim samo ako kažu da neće s DPS-om. Ali nisu htjeli da kažu. To je jedina linija razdvajnaja. Na one koji žele da tvore parlamentarnu većinu i na one koje neće.

Biće im sve složenija situacija jer će se narod sve više buniti. Znam da su očekivali da će brzinski realizovati ovaj plan. Ali vi ste pokazali da nema prepreke i novca koji nas i vas može kupiti. Nastavljamo. Za vikend, u subotu u 18 sati u Nikšiću. Biće ih još narednih dana. Srijeda u 18 časova opet u Podgorici. Ustaj Crna Goro jer nikad nisi poklekla. Odbrani izbornu volju, da ne pobijede kriminal i korupcija.", poručio je Aleksa Bečić.

Građani su krenuli u mirnu šetnju.

Okupljenima se obratio funkcioner i poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović koji je poručio da nema prekrajanja izborne volje, nema izdaje, nema vlade na daljinsko upravljanje DPS-a.

Pogledajte 01:25 DANILO ŠARANOVIĆ Izvor: MONDO/Mia Radulović Izvor: MONDO/Mia Radulović

"Dobro veče slobodarska Crno Goro. Nakon veličanstvenog protesta prošle srijede, pa protesta u Kolašinu i Pljevljima, hvala vam što ste došli i večeras. Nema prekrajanja izborne volje, nema izdaje, nema vlade na daljinsko upravljanje DPS-a", naglasio je Šaranović.

Okupljenima su se potom obratili maturant Ekonomske škole iz Podgorice Mitar Paunović i Magistrant Filozofskog fakulteta Marko Popović koji su poručili da su se okupili ne da bi branili fotelje, već zbog budućnosti omladine.

Građani uzvikuju "Uzeo si pare Dritane".

Na protest je stigao lider Demokrata Aleksa Bečić.

Pogledajte 00:22 ALEKSA BEČIĆ PROTEST Izvor: MONDO/Mia Radulović Izvor: MONDO/Mia Radulović

Na skupu su funkcioneri Demokratske Crne Gore Momo Koprivica, Vladimir Martinović, Danilo Šaranović, Danilo Mrvaljević, Mijo Martinović...

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Tu je i predsjednik i poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić. Na protestu su i ministri finansija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja, Milojko Spajić i Jakov Milatović.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Evo kako je trenutno na protestu: