Dritan Abazović se, na ranije najavljenoj vanrednoj pres konerenciji za novinare, obratio povodom odluke Tužilačkog savjeta o penzionisanju tužilaca.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

U Crnoj Gori borba protiv organizovanog kriminala i korupcije konačno postaje smislena, kazao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

On je, na vanrednoj konferenciji za novinare, rekao da je izuzetno zadovoljan i ponosan što su pale u vodu sve teze da je novi Tužilački savjet (TS) politizovan.

„Razriješen je glavni specijalni tužilac (GST) Milivoje Katnić. Mislim da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori konačno postaje smislena“, naveo je Abazović.

On je kazao da protiv Katnića niko nema ništa personalno, ali da, kako je naveo, svi žele da vide više pravde i novog GST-a, koji će konačno da stane na branik državnih interesa i da se snažno, odlučno i u skladu sa zakonom suprotstavi svim ljudima koji su dio mafije i korumpirane političke elite.

„Danas ste svjedočili širem konsenzusu. Crna Gora može da se miri, da ima profesionalne institucije i ona, uprkos svim preprekama, ipak pokazuje da put prema evropskim integracijama i za vladavinu prava jeste smislen“, rekao je Abazović.

On je naveo da očekuje da TS, kada se steknu svi uslovi, raspiše konkurs za novog GST.

„I da Crna Gora konačno dobije osobu koja je profesionalac i koja može tu dužnost da obavlja“, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ovo je veliki dan za Crnu Goru i evropske integracije države.

„Sada je svima jasno da je moguće da se postigne širi konsenzus, sada je svima jasno da svi ljudi unutar državnog tužilaštva nijesu zarobljeni i da ima profesionalaca“, kazao je Abazović.

Upitan očekuje li da će eventualna nova većina u parlamentu postići dvotrećinsku odnosno tropetinsku većinu za izbore koji su nužni za dalju reformu, izbor vrhovnog državnog tužioca, sudije Ustavnog suda i članove Sudskog savjeta, Abazović je rekao da je to njegova intencija.

Kako je kazao, to je i njegov politički i građanski apel.

Abazović je istakao da u to vjeruje.

„Kao što sam i u ovo vjerovao, znate koliko je tamo potrošeno energije, mnogi nijesu vjerovali da ćemo doći u ovu situaciju, ja spadam u onu grupu ljudi koja vjeruje da se i te stvari mogu postići“, rekao je Abazović.

On je kazao da, kada se govori o 49 ili 54, to nije priča je li to Demokratska partija socijalista (DPS) ili Demokratski front (DF), ili neka druga stranka.

„Svaki građanin mora da zna, ako želimo više pravde, moramo da dođemo do 54 ili 49. Ako želi da ostane u ovoj situaciji, kao sad, da baštinimo nepravdu, ništa, neka ostane 41-40 ili nešto tome slično“, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da Crna Gora od 30. avgusta grabi velikim koracima.

„Ona je razbila političke monopole, ona je počela da razbija monopole u institucijama poput državnog tužilaštva, danas smo svjedoci toga“, istakao je Abazović.

Kako je naveo, današnje glasanje budi nadu da Crna Gora nije podijeljena „na one koje je birao bivši sistem i one koje je birala nova većina“.

„Nego da se ljudi oko raicionalnih stvari mogu pronaći, ja vjerujem da će se pronaći, vjerujem u 54, ne vjerujem u 49“, rekao je Abazović.

Abazović je dodao da vjeruje da su za mjesec ili dva, ako budu svi na visini zadatka, spremni da u prvom krugu izaberu VDT-a i odblokiraju proces evropskih integracija.

„To je ideja evropske Crne Gore, koju u ovom trenutku podržava 85 odsto stanovništva“, kazao je Abazović.

Na pitanje kako tumači da je TS donio odluku na osnovu odluke Fonda PIO, ali je nju poništilo Ministarstvo finansija, Abazović je kazao da su sudije prije šest mjeseci poslate u penziju i da niko tada nije digao „neku veču buku“.

„Mislim da treba da poštujemo nezavisnost institucija sistema. TS može da donese odluku, ako Katnić nije zadovoljan postoje drugi organi kojima se on može žaliti“, naveo je Abazović.

Abazović je istakao da ono što važi za druge građane, važi i za Katnića.

Ako Milivoje Katnić misli da treba da bude iznad svih institucija Crne Gore, zato što ga podržavaju „neki mediji, neki tužioci, političari i neki ljudi iz podzemlja, onda mi imamo neku konstrukcionu grešku kojoj ja ne želim da pridajem veći značaj“.

On je dodao da ga raduje što je vidio rezultat 8-2.

„Cijelo vrijeme je bila neka percepcija da će neka nova većina od 41 da bude tas na vagi u svim odluka, to nije tako, za njegovo penzionisanje su glasale njegove kolege“, rekao je Abazović.

Abazović je istakao da ono što je važilo za sudije, važi i za tužioce.

„Kome su ugrožena prava, ima sud. Ako su mu ugrožena prava može da dobije na sudu, radovao bih se i tome, ali ne možemo da budemo zarobljenici Milivoja Katnića niti bilo koga u državnom tužilaštvu“, kazao je Abazović.

Kako je naveo, država mora da iskorači, a državno tužilaštvo je institucija sa najmanjim stepenom povjerenja u Crnoj Gori.

„Mi smo prije dvije nedjelje svjedočili padu Vladu, zato što je imala krizu legitimiteta unutar parlamenta, zašto ne bi svjedočili da krizu legitimiteta ima i državno tužilaštvo – ako ima, ili neki segmenti državnog tužilaštva“, dodao je Abazović.