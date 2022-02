Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević rekao je za TV Prva da je u Crnoj Gori haotično stanje nakon pada vlade i da nikome nije jasno šta se dešava.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

“U normalnim demokratijma kada Vlada izgubi povjerenje organizuju se konsultacije lidera parlamentarnih stranaka i pravi se dogovor o vanrednim parlamentarnim izborima. Ovde se desio veliki ideološki i politički zaokret od strane predstavnika GP URA”, kazao je Medojević z TV Prva.

Prema njegovim riječima, to za njega nije iznenađenje, jer je bio upoznat sa odnosima koji vladaju na političkoj sceni Crne Gore.

“Sada je izazvan dodatni institucionalni vakum. Sada je jako teško pozivati se samo na ustavne procedure. Demokratske procedure govore da je trebalo napraviti konsultacije i dogovoriti se oko izbora, Ustav predviđa mogućnost da novih 41 poslanik od 81 koliko ih ima u crnogorskom parlamentu, predloži novog mandatara predsjedniku Crne Gore i da on predloži mandatara koji bi kasnije sastavljao Vladu”, poručio je Medojević.

Kako je dodao, to nije moguće jer je očigledno postignut sporazum određenih partija još prije nekoliko mjeseci potpisivanjem “čuvenog Memoranduma” gdje se kako dodaje, vidjelo da će u podršku međunarodnih sila doći do formiranja manjinske Vlade.

“Ako se formira manjinska Vlada glasovima DPS-a, to će sigurno izazvati ozbiljnu destabilizaciju u Crnoj Gori, jer je došlo do prekrajanja izborne volje građana, do izdaje, do političkog inženjeringa”, naveo je lider PzP-a za TV Prva.

On navodi i da je Demokratski front jedina dosljedna politička organizacija i drže se, kako dodaje, demokratskih principa.

“Ako bude došlo do ovakve izdaje, jedino što nam stoji na raspolaganju jesu organizacije protesta, demonstracije, i sve one legitimne metode brobe kako u parlamentu tako i na ulici”, zaključio je Medojević za TV Prva.