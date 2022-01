Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da s pažnjom prate šta se najavljuje i obećava u susret pravljenju "nove vlade", prenosi Dan.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Ujedinjena CG za sad razumije samo jedno: sve mogućnosti su otvorene. Reklo bi se da skoro svi mogu sa svima. Razumijemo i da može biti da neko nekoga izda. Nije nam jasno samo kako se u ovolikoj slozi desila ovakva nesloga? Dakle, kada DPS, SDP, SD, LP, i "manjinske stranke" sruše ovu vladu onda ćemo "mi" da tražimo garancije za "novu" u kojoj će vjernost biti uslov prije nego stanemo na ludi kamen zajedništva. Taj isti kamen biće oružje prevarenih ako prevare bude još koji put", kazao je Danilović.

Kako je naglasio, Ujedinjena CG ipak poziva na odbranu izborne volje sada, jer nema tih garancija koje će iz budućeg odlučivanja i presijecanja isključiti DPS.

"DPS je i svojim potpisima sa URA najavio pomjeranje raspisanih izbora u Ulcinju i Beranama! Taj poduhvat odgovara samo njima, ili će biti da odgovara i nekima od nas? Čega smo se to uplašili? Čega ako je izvjesno da na beranskim izborima treba da potučemo do nogu Đukanovićevu politiku? Ako sve ovo radimo da "za nikad" ne vratimo DPS, zašto mu se pomaže da ne potone? Da ne pominjemo kako bi ga URA razurila u Ulcinju? Još jednom pozivamo da nam DPS ne bude sudija i da se ona avgustovska pobjeda brani sad? Kad pristanemo da Đukanović, kao u njegova najsrećnija doba, mimo Ustava da ponovo mandat kojem "našem" za sastav Vlade, za koji mjesec će taj mandat dati i svojemu, a naši "zapadni prijatelji" će nam tada objasniti da je to demokratija", naveo je lider Ujedinjene CG.

On je dodao da Ujedinjena CG poziva sve članice njihove dobrovoljno rasturene većine da traže izbore zajedno sa podgoričkim, barskim, bjelopoljskim i redom.

"Pozivamo da bez kombinacija i sramne trgovine branimo Ustav, branimo avgustovsku pobjedu i tražimo izbore. Onima koji nas jednom prevare mi se nećemo nuditi taman da će nas dovesti do vrata raja. Prevaranti će prevariti opet, i to već sjutra. Na izbore junaci i sokolovi. Na izbore veliki narodni tribuni, zaključio je Danilović.